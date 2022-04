Augsburg geht beim Umgang mit der NS-Geschichte in die Offensive

Plus Bei der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der Erinnerung an die Opfer macht Augsburg große Fortschritte. Das liegt nicht nur, aber auch an der Stadtregierung.

Stolpersteine im Pflaster, Erinnerungsbänder an Laternenpfosten und jetzt neue Straßennamen: In Augsburg wird heute auf vielfältige Weise an Opfer erinnert, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Das war lange anders. Bevor man die NS-Zeit konsequent aufarbeitete, blieben Steigbügelhalter und Täter des Nazi-Regimes oft im Verborgenen. Und noch schlimmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen