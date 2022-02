Schließung des Augsburger Skandalheims Ebnerstraße ist wohl der nächste Schritt

Plus Die Augsburger Behörden haben jetzt die Regie im Pflegeheim Ebnerstraße übernommen. Im Nachhinein stellt sich die Frage, ob sie schnell genug waren.

Die Entscheidung der Stadt, das Heim in der Ebnerstraße aufgrund der Corona-bedingten Personalsituation komplett zu leeren, läuft auf eine Schließung hinaus. Der formale Schritt, die Schließung anzuordnen, ist bisher noch nicht getan, aber er rückt in greifbare Nähe. Das Unvermögen des Betreibers, trotz des Corona-Ausbruchs ein Mindestmaß an Pflegepersonal zu stellen, könnte das i-Tüpfelchen sein. Ein Corona-Ausbruch kann in jedem Pflegeheim passieren, aber der Umgang damit in der Ebnerstraße passt ins sonstige Bild. Das Interesse des Pflegekonzerns, angesichts des Chaos Ordnung zu schaffen, scheint überschaubar. Am Freitag übernahmen städtische Behörden faktisch die Regie im Heim, auch wenn der Träger noch einen Repräsentanten aus Italien schickte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen