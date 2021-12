Bei der Verkehrspolitik in Augsburg fehlt ein sichtbares Gesamtkonzept

Plus Augsburg muss beim Verkehr umdenken, doch die Stadtregierung eckt mit ihren Entscheidungen an. Es gibt ein Dilemma, die Koalition hat aber auch Fehler gemacht.

Dieser vierte Adventssamstag, er wird keine Ausnahme werden: Obwohl er die letzte Wochenend-Einkaufsmöglichkeit vor Weihnachten ist, könnte es in Augsburgs Geschäften ruhig bleiben. Seit Wochen kommen weniger Menschen, die Umsätze der Händler sinken im gleichen Maß, wie die Klagen lauter werden. Der Hauptgrund, jeder weiß es, ist Corona: Die einen halten sich mit Kontakten zurück, die anderen scheuen den Aufwand, den die 2G-Regel mit sich bringt oder dürfen einen Großteil der Geschäfte nicht mehr betreten, weil sie nicht geimpft sind. Die Händler (nicht nur in Augsburg) können dem wenig entgegensetzen. Kein Rabatt, keine Sonderaktion, keine noch so hübsche Deko lockt potenzielle Käuferinnen und Käufer in ein Geschäft, die gar nicht erst in der Stadt sind.

