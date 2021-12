Corona-Demos in Augsburg werden verlegt: Gekommen, um zu weichen

Plus Ein erstes Ziel haben die Corona-Demos auf dem Augsburger Rathausplatz erreicht. Nun, mit dem Wechsel auf den Plärrer, könnten sie eine neue Dimension annehmen.

Die Bewegung derjenigen, die sich in Augsburg organisiert gegen Corona-Maßnahmen wenden, keimt gerade erst wieder auf. Doch ein Ziel haben die Demonstrationen schon erreicht: Sie haben Bilder entstehen lassen, die wirken. Mehrere Hundert Menschen kamen zusammen, zogen durch die Innenstadt, legten den Verkehr teils lahm und riefen dann im Herzen Augsburgs und Schwabens: "Friede, Freiheit, keine Diktatur." Das Rathaus, demokratisches Zentrum und Symbol der Friedensstadt, stand stumm Spalier. Jetzt verlagert sich der Protest auf den Plärrer - ein Schritt, mit dem die Bewegung in Augsburg eine neue Dimension annehmen könnte.