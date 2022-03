Die Augsburger Innenstadt sieht nach Corona anders aus

Plus Die Corona-Pandemie hat das Einkaufsverhalten verändert und Veränderungsprozesse beschleunigt. Erste Folgen sind dem Augsburger Stadtbild anzusehen.

Der Innenstadthandel hat enorm unter Corona gelitten. Zu Beginn des Jahres lagen die Umsätze in den innerstädtischen Leitbranchen noch immer zwischen 20 und 30 Prozent hinter den Vor-Corona-Zeiten zurück, sagen Experten. Trotz Lockerungen kommen Kundinnen und Kunden nur langsam zurück, das Einkaufsverhalten habe sich während Corona weiter verändert, sind sich Händler sicher: Noch mehr Kundschaft habe das Internet als Einkaufsplattform entdeckt oder nutze Einkaufszentren auf der grünen Wiese, um in Pandemiezeiten die Fahrt mit Straßenbahn und Bus zu vermeiden.