Die Bewährungsproben für Schwarz-Grün stehen in Augsburg jetzt bevor

Plus In Augsburgs Koalition liefen bisher auch strategische Weichenstellungen recht geräuschlos ab. Mit dem vorläufigen Ende der Pandemie werden die Diskussionen zunehmen.

Dass es in Koalitionen auch mal knirscht, ist nicht außergewöhnlich. Ein Blick auf Bundes- oder Landesebene genügt. Das sollte man nur im Hinterkopf haben, wenn man Schwarz-Grün in Augsburg nach zwei Jahren beurteilt. Dass sich die beiden Koalitionäre nicht immer einig sind, wird mit zunehmender Dauer des Regierungsbündnisses deutlicher.