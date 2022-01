Die Stadt Augsburg hat die Hallenbäder-Misere selbst zu verantworten

Plus Die Schließung des Spickelbads zeigt, wie schlimm es um die Bäder in Augsburg steht. Es wird höchste Zeit für Investitionen – für andere Projekte ist ja auch Geld da.

Die kurzfristige Schließung des Spickelbads hat vor Augen geführt, wie schlimm es um die Bäderlandschaft in Augsburg bestellt ist. In erster Linie gilt diese Bestandsaufnahme für die städtischen Hallenbäder. Die Freibäder (Familienbad, Bärenkellerbad, Fribbe und das kleine Lechhauser Bad) sind ein angemessenes und attraktives Angebot für eine Großstadt mit 300.000 Einwohnern. Was sich allerdings in den kühleren Monaten in Augsburg abspielt, ist ein Trauerspiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen