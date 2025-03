Innenstadt-Gestaltung: Zurechtgeschliffene Kompromisslösungen

Zwölf Jahre nach der großen Innenstadtumgestaltung rund um den Königsplatz, als ein halbwegs durchgängiges städtebauliches Konzept für Kö, Fußgängerzone und Maximilianstraße vorgelegt wurde, schickt sich die Stadt nun an, die letzten Aufräumarbeiten mit der Hall- und Fuggerstraße in Angriff zu nehmen. Lange genug hat es gedauert. Was jetzt präsentiert wird, ist ein Ergebnis, das von Geldmangel, diversen Umsetzungshindernissen und politischem Kompromiss zurechtgeschliffen wurde. Von Enthusiasmus war - auch bei der Maximilianstraße - in dieser Woche bei den politischen Beschlussfassungen wenig zu spüren - und zwar völlig zu Recht.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maxstraße Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kompromisslösung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis