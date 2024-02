Ein Aus der afa wäre nach der enttäuschenden Bilanz keine Überraschung

Plus Der Zusammenschluss der Frühjahrsausstellung mit Immobilientagen und Volt sollte die Verbraucherschau retten. Das ist nicht gelungen. Und jetzt?

Das Messetrio, das am vergangenen Wochenende mit den Immobilientagen (ITA), der Volt und der afa in Augsburg stattfand, war eine Enttäuschung. Nur knapp mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher kamen. Sie bewerteten ITA und Volt ordentlich, ärgerten sich aber vor allem über eine misslungene afa. Kaum Angebot bei überteuerten Eintrittspreisen, lautete das Fazit. Aussteller beschwerten sich über mangelnde Frequenz und teure Standmieten. Einige kündigten an, der afa den Rücken zu kehren. Dabei sollte das neu gegründete Messetrio Synergien nutzen und eigentlich helfen, das kriselnde Format Verbraucherschau zu retten.

Doch schon 2023 bei der Erstauflage - damals kamen noch 27.500 Menschen - konnte man mit der afa nicht vollends überzeugen. Die nun wiederholte Kritik attestiert den bisher unternommenen Rettungsversuchen daher wenig Erfolg und legt die Möglichkeit eines endgültigen Endes nahe. Doch die Veranstalter - die Pro Air Medienagentur (ITA und Volt) sowie die Afag (afa) - wollen weiter nach Lösungen für einen Fortbestand suchen. Dies ist anerkennenswert, allerdings fragt man sich, wie man bislang enttäuschtes Publikum wieder vom Gegenteil überzeugen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen