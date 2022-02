Streit um Tram-Takt: Das Verhältnis von Stadt und Stadtwerken ist belastet

Plus Der Vorstoß der Stadtwerke Augsburg, den 7,5-Minuten-Takt beizubehalten, liegt politisch auf Eis. Das Verhältnis zwischen der Stadt und ihrer Tochter scheint angespannt.

Der Vorstoß der Stadtwerke, in Augsburg dauerhaft beim 7,5-Minuten-Takt für Straßenbahnen zu bleiben, ist als gescheitert zu betrachten. Die Rathauspolitik hat die Diskussion zu dem Thema sofort gestoppt. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und die schwarz-grüne Koalition halten sich zwar formal alle Optionen offen, aber es ist klar herauszuhören, dass man von einer dauerhaften Taktausdünnung im Hinblick auf die Mobilitätswende nicht viel hält. Die Botschaft in Kurzform: Wenn man die Leute zum Umsteigen auf den Nahverkehr motivieren will, sei ein schlechteres Angebot kontraproduktiv.

