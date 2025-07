Debatte um neue Theater-Fassade: „Ergebnis außerordentlich schön“

Stadtheimatpfleger Walter Bachhuber hat am Donnerstag im Bauausschuss des Stadtrats die überarbeitete Fassade des Kleinen Hauses am Staatstheater gelobt. Die gläserne Hülle, die in Leserbriefen teils mäßigen Gefallen findet, sei im „Ergebnis außerordentlich schön“, so Architekt Bachhuber, der die Stadt und den Stadtrat berät. Auch im Baukunstbeirat, einem beratenden Gremium aus Fachleuten, sei der Entwurf gut angekommen, so Bachhuber, ebenso beim Denkmalschutz. Bachhuber sagte, wenn ein renommiertes Büro wie Henn die Theaterbaustelle übernehme, habe man den Anspruch, dass die bisherige Planung nochmal angeschaut werde.

Die Stadt Augsburg hatte erst überlegt, den neuen Entwurf nicht zu präsentieren

Wie berichtet hatte es in der Stadtratsopposition für Irritationen gesorgt, dass das neue Architekturbüro auf einmal eine überarbeitete Planung für Fassade und das Foyer vorstellte, obwohl es eigentlich dafür beauftragt ist, die bisherige Planung zu verfeinern und dann umzusetzen. Baureferent Steffen Kercher (parteilos) sagt, dass dies grundsätzlich der Job von Henn sei, dieser aber auch umfasste, die bisherige Planung nochmal anzuschauen und zu optimieren. „Als die überarbeiteten Entwürfe kamen, haben wir uns überlegt, ob wie sie sofort verwerfen, weil wir uns nicht trauen, sie vorzustellen, oder ob wir uns trauen“, so Kercher. Nachdem klar geworden sei, dass man den Kostenrahmen wohl halten werde, habe man sich entschlossen, Stadtrat und Öffentlichkeit zu informieren. Kercher betonte, dass das Kleine Haus bei der ganzen Sanierung der „Baustein sein wird, der in die Stadtgesellschaft leuchtet“. Darum müsse man hier das bestmögliche Ergebnis herausholen.

„Nicht alles, was am Theater geändert wird, ist immer ein Skandal“

In einer Debatte bekräftigte die schwarz-grüne Regierungskoalition, den überarbeiteten Entwurf gut zu finden. „Und nicht alles, was am Theater geändert wird, ist immer ein Skandal“, so Thomas Lidel in Richtung der Opposition. Von der SPD kam Widerspruch. Man wolle den Entwurf qualitativ nicht diskutieren, weil es dabei immer um Geschmack gehe. „Das eigentliche Problem ist: Wir wissen nicht, wo wir hinplanen und wo es hinführt. Aus einer Problembaustelle hat die Stadt ein Desaster gemacht“, so Christine Wilholm. Peter Hummel (Freie Wähler) sagte, er hoffe, dass dies die „letzte große Überraschung“ gewesen sei. Im Übrigen sei er skeptisch, wenn das Recycling-Glas für die Fassade (es besteht aus verschmolzenen Glasresten) nun erstmals als Baustoff eingesetzt wird. Das Theater eigne sich nicht als Versuchsfeld.

Im September soll der Stadtrat entscheiden, ob der neue Entwurf weiterverfolgt wird. Kercher sagte zur Frage, ob das gläserne Haus im Sommer nicht zu heiß werde, dass er das Thema für beherrschbar halte. Die Glasfassade sei in Teilen halbdurchsichtig, zudem werden die Glaselemente vor eine normale Thermoverglasung gehängt, sodass eine hinterlüftete Fassade entsteht.