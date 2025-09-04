Icon Menü
Debatte um soziales Jahr: „Viele Rentner könnten sich gar nicht leisten, ehrenamtlich zu arbeiten“

Debatte um soziales Jahr: „Viele Rentner könnten sich gar nicht leisten, ehrenamtlich zu arbeiten“

Senioren, die sich in Augsburg schon jetzt engagieren, halten wenig von der Debatte um ein verpflichtendes soziales Jahr. Welche Lösungen sie besser finden.
Von Andrea Baumann, Nicole Prestle und Miriam Zissler
    Seit er in Rente ist, engagiert sich Joachim Bomhard als Fahrer für die Augsburger Tafel. Von einem verpflichtenden sozialen Jahr für Rentner hält er dennoch nicht viel.
    Seit er in Rente ist, engagiert sich Joachim Bomhard als Fahrer für die Augsburger Tafel. Von einem verpflichtenden sozialen Jahr für Rentner hält er dennoch nicht viel. Foto: Michael Hochgemuth

    Jeden Mittwoch wird Joachim Bomhard im Ellinor-Holland-Haus erwartet. Zehn Familien dort werden von der Augsburger Tafel günstig mit Lebensmitteln versorgt. Bomhard, 70, lädt sie in Oberhausen in sein Auto und verteilt sie kurz später an die Bewohner im Holland-Haus. Seit er in Rente ist, bringt er sich ehrenamtlich ein - nicht nur in diesem Bereich. Einmal pro Monat begleitet er als Wanderführer auch Touren des Kneipp-Vereins. Von der aktuellen Diskussion um seine Generation hält er dennoch wenig: „Ein freiwilliges soziales Jahr für Rentner, das klingt für mich zu sehr nach Pflicht.“ Wie ihm geht es vielen, dennoch ist das Thema derzeit in aller Munde: Bundeskanzler Friedrich Merz fordert eine Reform des Sozialstaats, Ökonom Marcel Fratzscher plädiert für ein soziales Pflichtjahr für Rentner. In Augsburg scheint ein solches Engagement längst gang und gäbe.

