Debatte um soziales Jahr: „Viele Rentner könnten sich gar nicht leisten, ehrenamtlich zu arbeiten“

Jeden Mittwoch wird Joachim Bomhard im Ellinor-Holland-Haus erwartet. Zehn Familien dort werden von der Augsburger Tafel günstig mit Lebensmitteln versorgt. Bomhard, 70, lädt sie in Oberhausen in sein Auto und verteilt sie kurz später an die Bewohner im Holland-Haus. Seit er in Rente ist, bringt er sich ehrenamtlich ein - nicht nur in diesem Bereich. Einmal pro Monat begleitet er als Wanderführer auch Touren des Kneipp-Vereins. Von der aktuellen Diskussion um seine Generation hält er dennoch wenig: „Ein freiwilliges soziales Jahr für Rentner, das klingt für mich zu sehr nach Pflicht.“ Wie ihm geht es vielen, dennoch ist das Thema derzeit in aller Munde: Bundeskanzler Friedrich Merz fordert eine Reform des Sozialstaats, Ökonom Marcel Fratzscher plädiert für ein soziales Pflichtjahr für Rentner. In Augsburg scheint ein solches Engagement längst gang und gäbe.
Bei vielen Kommentaren, Artikeln und Darstellungen fehlt mir der wichtigste Aspekt: Männer dieser Generation haben, ob als Wehrdienst oder Zivildienst, sehr häufig schon mehr als ein Jahr für den Staat geleistet. Das wäre dann kein soziales Jahr, sondern ein zweites Jahr. Hier beginnt die Absurdität und hohe Ungerechtigkeit dieses Vorschlages.
Nett. Ich schätze es sehr, dass sich die Menschen im Artikel engagieren, aber ich sehe keine wirklichen Vorschläge zum Thema soziales Jahr. Die "Lösungsansätze" von Herrn Müller kommen Jahrzehnte zu spät (und sollten dennoch angegangen werden). An Herrn Bomhard gerichtet: Ehrenamtliches Engagement ermöglicht bereits eine steuer- und sozialversicherungsfreie Aufwandsentschädigung von bis zu 840 Euro pro Jahr. Als Übungsleiter sind 3.000 Euro drin. Ansonsten bevorzugen alle unisono die Freiwilligkeit, was jetzt bei Menschen, die sich ohnehin von selbst engagieren, nicht überraschend ist. Vielleicht sollte man ein solches System analog zum neuen Wehrdienst gestalten: Freiwilliges soziales Jahr und wenn es nicht genügend Freiwillige gibt, wird es eben Pflicht.
Ich habe bereits Zivildienst geleistet. Vielleicht habe ich auch geistig bald nicht mehr die Kraft für solch Zwangsdienst, nach einem nicht immer schönen Arbeitsleben. Viele Rentner haben auch einen Vollzeitjob als Kranke und sind mehr beim Arzt als daheim....
Ich empfinde es als unverschämt.. Ich habe 8 Kinder groß gezogen und alle sind erfolgreich..und gearbeitet.. Ich will den Rest meines Lebens,das tun was ich will...und ich habe viele Interessen. Ich habe für diesen Staat mehr als genug getan... Und zum Dank,bekomme ich eine so niedrige Rente,das ich meine Rente in einem anderen Land verbringen muss..
Wie bei mir und das gleich 2x da meine Frau ebenfalls schwer krank ist. Eigentlich bin ich froh, dass bisher wir nicht Hilfe brauchen, beide Schwerbehindertenausweis mit 80% unbefristet.
Warum verkennen Sie alle, dass es bei dem Vorschlag a) nicht um einen weiteren Wehr- oder Ersatzdienst und b) nicht um Ihre persönliche Situation geht? Sicher muss das im Detail ausgestaltet werden und dazu gehören auch Ausnahmen. Aber an den Beispielen im Artikel wird offensichtlich, dass Potential vorhanden ist. Ansonsten kann ich nur sagen, dass mir in jeder Diskussion der Beitrag "der Boomer" - gleich in welcher Form - fehlt. Sobald ein Vorschlag erfolgt, wie sich die Generationen, die einen erheblichen Beitrag zum status quo geleistet haben, an einer Lösung beteiligen sollen, stößt man auf den Egoismus, der den Jungen so gerne vorgeworfen wird. Es geht aber nur miteinander, denn Solidarität ist keine Frage des Alters.
