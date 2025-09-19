Icon Menü
Defekte Aufzüge an den Augsburger Bahnhöfen Hochzoll und Haunstetterstraße sollen bald funktionieren

Augsburg

Seit März defekt: Wann die Aufzüge am Bahnhof Haunstetterstraße wieder funktionieren sollen

Die Aufzüge am Augsburger Bahnhof Haunstetterstraße stehen still – seit einem halben Jahr ein Riesenproblem für Rollstuhlfahrer, Radler und Ältere. Nun ist Besserung in Sicht.
Von Max Kramer
    • |
    • |
    • |
    Weil die Aufzüge zu den Gleisen 1/2 und 3/4 defekt sind, stehen Personen mit Beeinträchtigungen oder höherem Lebensalter am Augsburger Bahnhof Haunstetterstraße vor Problemen.
    Weil die Aufzüge zu den Gleisen 1/2 und 3/4 defekt sind, stehen Personen mit Beeinträchtigungen oder höherem Lebensalter am Augsburger Bahnhof Haunstetterstraße vor Problemen. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

    Der Bahnhof Haunstetterstraße gilt nach dem Hauptbahnhof als der meistfrequentierte in Augsburg. Tausende Menschen steigen dort jeden Tag ein und aus – viele von ihnen stehen aber täglich vor einem Riesenproblem. Die Aufzüge zu den Gleisen 1/2 und 3/4 sind defekt, und das schon seit über einem halben Jahr. Was die Situation zusätzlich verschärft: Es gibt keine Rampe, über die Menschen mit Rollstuhl, Fahrrad, Kinderwagen oder höherem Alter zu den Gleisen gelangen könnten. Keine Spur von Barrierefreiheit. Doch nun ist immerhin Besserung in Sicht.

