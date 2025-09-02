Defekte Aufzüge, „verschandelte“ Gebäude: Augsburgs Bahnhöfe im großen Vor-Ort-Check

Zehntausende Menschen steigen jeden Tag an Augsburger Bahnhöfen ein und aus. Mithilfe unabhängiger Testpersonen hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) sieben Stationen im Stadtgebiet bewertet – von Hauptbahnhof über Haunstetterstraße und Hochzoll bis hin zu Inningen und Oberhausen. Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf Stationsausstattung, Fahrgast-Info, Sauberkeit und Graffiti. Manches Augsburger Ergebnis auf der Skala zwischen -100 und +100 Punkten überrascht – weshalb ein genauerer Blick mit einem Experten lohnt. Der große Vor-Ort-Check unserer Redaktion mit Errol Yazgac vom Fahrgastverband Pro Bahn zeigt zahlreiche Missstände auf: Mal funktionieren die Aufzüge nicht, mal sind Stationen verschmutzt oder Gebäude heruntergekommen. Eine Übersicht, vom „schlechtesten“ bis zum „besten“ Bahnhof Augsburgs.

