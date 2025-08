„Du fehlst mehr als mein Herz verträgt“: Menschen gedenken tödlich verunglücktem Radfahrer

Um 18 Uhr, die Regenschauer haben sich gerade verzogen, sperren Polizisten einen Teil der Georg-Haindl-Straße, der an die MAN-Kreuzung in Augsburg grenzt. Über 100 größtenteils weiß gekleidete Menschen haben sich am Donnerstagabend mit ihren Fahrrädern hier versammelt. Genau ein Jahr nach dem tödlichen Unfall von Dominikus S. wollen Familie und Freunde an ihn erinnern. Der 28-Jährige wollte mit seinem Fahrrad die Kreuzung überqueren, als er von einem Auto erfasst wurde und einen Tag später im Krankenhaus starb. Es wird ein emotionales Gedenken an einen jungen Mann – verbunden mit dem Appell, dass mehr für die Sicherheit von Radfahrern getan werden müsse.

