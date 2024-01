Demo gegen rechts in Augsburg: Was ist geplant?

Das Bündnis für Menschenwürde ruft zu einer großen Demo gegen rechts am Samstag in Augsburg auf. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Kundgebung.

Seit Wochen gehen Menschen in Deutschland auf die Straße, um gegen rechts zu protestieren. Am Samstag ist auch in Augsburg eine große Demonstration geplant. Auslöser der Proteste war ein Bericht des Medienhauses Correctiv über ein Treffen von Rechtsradikalen am 25. November. Dort wurde über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen. Mehrere AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion haben an dem Treffen teilgenommen.

Demo gegen Rechts in Augsburg: Datum und Ort

Die Demonstration "Augsburg gegen Rechts" für Demokratie und Vielfalt wird vom Bündnis für Menschenwürde Augsburg und Schwaben organisiert. Sie beginnt am Samstag (3. Februar) um 14 Uhr auf dem Rathausplatz und soll gegen 16 Uhr enden.

"Augsburg gegen Rechts": Ablauf und Redner noch nicht bekannt

Über den Ablauf und die Redner bei der Kundgebung gibt es bislang keine Informationen. Die Organisatoren der Demonstration wollen am Mittwoch Details nennen. Bekannt ist, dass insbesondere Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte zu Wort kommen sollen. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Religionsgemeinschaften, der politischen Parteien und dem queeren und inklusiven Bereich sollen sprechen.

Unter anderem ist auch ein großer Chor geplant, bei dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Rathausplatz mitsingen können. Zudem soll es einen inklusiven Bereich und einen Familienbereich geben.

2000 Teilnehmer bei Demo gegen Rechts in Augsburg erwartet

Bei der Anmeldung der Demonstration vor etwa zwei Wochen gingen die Organisatoren von etwa 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Doch nachdem die Zahlen in anderen deutschen Städten und Orten in der Region relativ hoch waren, könnten deutlich mehr Menschen an der Kundgebung in Augsburg teilnehmen.

Stadträte rufen parteiübergreifend zu Teilnahme an Demo gegen Rechts auf

Wenige Tage vor der Demo haben Augsburger Stadtratsmitglieder parteiübergreifend zu einer Teilnahme aufgerufen. Unter dem Titel "In den Farben getrennt, in der Sache vereint" veröffentlichten nun mehrere Stadtratsfraktionen und -mitglieder den gemeinsamen Aufruf. Dazu zählten die Fraktionen von CSU, Grünen, SPD und Bürgerlicher Mitte sowie die Stadtratsmitglieder von Generation Aux, Die Partei, ÖDP, Freie Wähler, WSA und die parteilose Stadträtin Margarete Heinrich.