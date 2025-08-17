Demonstranten fordern Ende des Krieges in Gaza

Raed kommt aus Gaza. Sein Vater, seine Mutter, drei Brüder und eine Schwester leben noch immer dort in einem Flüchtlingscamp. „Meine Eltern sind alt und es ist sehr schwer für sie“, berichtet der Palästinenser. Es gebe kaum zu essen und zu trinken, die Lage sei unsicher und ein täglicher Kampf ums Übereben. „Seit Beginn des Krieges sind über 100 Verwandte von mir getötet worden“, erzählt der Mann weiter. Aus diesem Grund beteiligt er sich an der Demonstration des Bündnisses Augsburg für Palästina, auf der am Samstag ein sofortiges Kriegsende in Gaza gefordert wurde.

Lamia Simreen moderierte die Veranstaltung auf dem Königsplatz. Foto: Peter Fastl

Rund 100 Demonstrantinnen und Demonstranten liefen vom Königsplatz durch die Fußgängerzone zum Rathausplatz und wieder zurück zum Königsplatz. „Free Palestine“ war immer wieder zu hören, auf den Bannern und Plakaten wurde zum Ende des völkerrechtswidrigen Krieges Israels gegen die Palästinenser aufgerufen. Die Demo wurde von einem Bündnis aus Friedensbewegung und vielen linken Gruppen wie DKP, MLDP und Antifaschistischer Aktion (Afi) getragen. Es war auffällig, dass unter den Demonstranten nur wenige Palästinenser zu sehen waren.

Viele arabischstämmige Menschen haben Angst vor Repressalien

„Wenn jemand so wie wir aussieht, wird er sofort als Antisemit hingestellt - davor haben viele arabischstämmige Menschen Angst“, erklärte die palästinensische Aktivistin Lamia Simreen. In der Community gebe es viele Fehlinformationen und die Furcht vor Repressalien, weshalb sich Menschen nicht auf die Demos trauten. „Viele arabischstämmige Menschen glauben, dass man ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennt, wenn sie auf so eine Demo gehen - auch das Gerücht von hohen Geldbußen für die Demo-Teilnahme hält sich hartnäckig“, hat sie erfahren. Auch Simreen hat Verwandtschaft in Israel - sie berichtet von einer angespannten Lage und regelmäßigen Übergriffen auf Palästinenser durch israelische Siedler. „Palästinensische Christen werden davon nicht ausgenommen“, so die Palästinenserin.

Die Demos und Mahnwachen des Bündnisses Augsburg für Palästina finden seit zwei Jahren regelmäßig statt, sagt der Organisator Emil Bauer. Was im Gazastreifen passiert, sei völkerrechtswidrig und menschenverachtend - die Deutschen dürften mit ihrer Vergangenheit bei so etwas nie wieder zuschauen. „Es ist unsere Pflicht, zu protestieren und eine Veränderung zu fordern“ so Bauer.