Demonstration am Rathausplatz bremst Nahverkehr aus

Zur Stunde findet am Samstagmittag eine Demonstration am Rathausplatz in Augsburg statt. Mehrere hundert Menschen sind gekommen. Aufgerufen hat die CSD-Gemeinschaft. Es sind Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und allgemein queere Personen. Sie wollen vor der Bundestagswahl ein Zeichen setzen. „Wählt Liebe“ lautet das Motto der bundesweiten Veranstaltung. Vor Ort ist ein Großaufgebot an Polizei.

Während der Veranstaltung wird der Nahverkehr ausgebremst. Die Straßenbahnen der Linien 1 und 2 fahren nicht am Rathausplatz vorbei. Es verkehren Ersatzbusse. Extrem auffällig ist das massive Aufgebot der Polizei. Die Zufahrtswege zum Rathausplatz sind komplett versperrt. Es stehen deutlich mehr Fahrzeuge als bei früheren vergleichbaren Veranstaltungen. Es ist die Reaktion der Sicherheitsbehörden auf jüngste Anschläge, die mit Autos verübt wurden.

Gegen 13 Uhr ist die Veranstaltung dann wieder beendet. Eine Demonstration durch die Innenstadt ist nicht vorgesehen. Der Nahverkehr wird folglich demnächst wieder über den Rathausplatz verkehren.