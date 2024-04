Mehrere Demos am Wochenende: Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen

Augsburg wird am Wochenende Schauplatz zahlreicher Kundgebungen. Geplant sind unter anderem 29 Kurz-Demos pro Verkehrswende und eine Menschenkette für Demokratie.

Augsburg steht wohl ein sommerliches Wochenende bevor. Mehr als 26 Grad sollen erreicht werden, viel Sonne, keinerlei Regen. Man könnte auch sagen: bestes Demo-Wetter. Und so dürften sich wieder etliche Menschen auf den Weg machen, um für ihre Anliegen einzutreten. Die Polizei rechnet mit entsprechenden Einschränkungen. Einer Mitteilung zufolge kann es am Samstag ab 11 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet kommen, teils seien Verkehrssperrungen notwendig. Doch auch am Sonntag ist eine größere Kundgebung geplant, die sich auf das Treiben in der Innenstadt auswirken dürfte. Ein Überblick:

Kurzkundgebungen pro Mobilitäts- und Verkehrswende am 6.4.2024 in Augsburg

Bereits seit einem Jahr machen Augsburger Verkehrs- und Klimaaktivisten regelmäßig an ausgewählten Stellen mit 15-Minuten-Demos auf Missstände aufmerksam, die aus ihrer Sicht im Stadtverkehr bestehen. Am Samstag, 6. April, werden sie nun in 29 einzelnen 15-Minuten-Kundgebungen an die bisherigen Schauplätze zurückkehren. "Wir werden erneut auf die bestehenden Versäumnisse hinweisen, aber auch feiern, wo entscheidende Schritte hin zu einer klima- und menschenfreundlichen Verkehrspolitik unternommen wurden", heißt es in der Ankündigung.

Die ersten Kundgebungen beginnen um 11.45 Uhr in Innenstadt, Kriegshaber und Antonsviertel, in den darauffolgenden Stunden sind parallel stattfindende Aktionen im gesamten Stadtgebiet vorgesehen. Eine Abschluss-Kundgebung ist um 16 Uhr in der Maxstraße geplant. Nach Auskunft von Ordnungsreferent Frank Pintsch liegt die erwartete Teilnehmerzahl jeweils zwischen fünf und 25 Personen. Es sei mit Beeinträchtigungen zu rechnen, auch im ÖPNV. Man gehe aber davon aus, dass diese ein "hinnehmbares Maß nicht überschreiten werden".



15-Minuten-Demos zum Thema "Mobilitätswende hier und jetzt" finden in Augsburg bereits seit einem Jahr statt. Foto: Jörg Heinzle (Archivbild)

Demo-Zug zum Schlössle: Zu Verkehrsbehinderungen könnte es am Samstag auch wegen eines Demo-Zugs linker Gruppierungen kommen. Sie gehen ab 12 Uhr von der Blücherstraße gemeinsam zum Schlössle. Die Aktion richtet sich gegen Infostände der AfD in Augsburger Stadtteilen, in diesem Fall in Lechhausen.

Israel-Gaza-Krieg: "Augsburg für Palästina" veranstaltet am Samstag eine Kundgebung "für die sofortige Beendigung des Kriegs in Gaza und zur Abwendung einer Hungskatastrophe". Start ist um 15 Uhr am Königsplatz, geplant ist anschließend ein Demo-Zug durch die Innenstadt.

Mieten: Ebenfalls am Samstag beginnt um 16 Uhr an der Herz-Jesu-Straße (Augsburger Straße) eine mobile Kundgebung zum Thema "Klare Kante gegen Mietwahnsinn - Aktionstag gegen hohe Mieten in Augsburg".

Die Menschenkette für Demokratie ist am Sonntag ab 16 Uhr geplant, Start ist am Rathausplatz. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Menschenkette für Demokratie in Augsburg am 7.4.2024

Am Sonntag soll eine "Menschenkette für Demokratie, Frieden und gegen Faschismus" durch die Innenstadt führen. Die Organisatoren gehören zu Klima-Gruppierungen, hinter der Kundgebung steht ihren Angaben zufolge aber ein breiteres Bündnis. Zu den Unterstützern zählen demnach unter anderem das Bündnis für Menschenwürde, Augsburg gegen Rechts, CSD Augsburg, der Bund Naturschutz sowie "München ist bunt".

Nach Auskunft der Organisatoren ist ab 16 Uhr zunächst eine Kundgebung auf dem Rathausplatz vorgesehen, darauf folgen wird ein Demo-Zug in Form einer Menschenkette. Abhängig von der Teilnehmerzahl soll eine Menschenkette das Rathaus umschließen. Die Schluss-Kundgebung ist für 18 Uhr angesetzt, dort sind Rede- und musikalische Beiträge geplant. Offiziell sind 500 Teilnehmer angemeldet.