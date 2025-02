DNL: U20 des AEV schafft den Klassenerhalt

Der DNL-Eishockeynachwuchs des Augsburger EV hat den DEL-Profis der Augsburger Panther eines voraus: Seit dem Wochenende hat er den Klassenerhalt sicher. Nach zwei Siegen in der ersten Runde der Play-downs im Best-of-Three-Modus gegen den SC Bietigheim-Bissingen spielt die U20 des AEV auch in der kommenden Saison in der Division I.

Im ersten Spiel muss der AEV in die Verlängerung

Am Samstag gewann die U20 des AEV in Bietigheim mit 6:5 (1:0, 1:3, 2:1, 1:0) n.V. Lukas Widowitz erzielte in der fünften Minute der Verlängerung den Siegtreffer. Nicht einmal 24 Stunden später gelang dem AEV im Rückspiel im Curt-Frenzel-Stadion der zweite und entscheidende Sieg. Der AEV gewann mit 6:2 (1:0, 2.2, 2:0).

Die Saison ist damit für den AEV beendet und die Spieler Philipp Markgraf, Niklas Grassinger, Gianluca Conti, Moritz Vehkakoski, Kristers Donins, Moritz Weißenhorn und Steffen Helmle verlassen den AEV altersbedingt. (AZ)