Identitätsstiftend oder Millionengrab? Wie der Erhalt von Denkmälern die Stadt herausfordert

Der Schatz ist nah und dennoch unerreichbar. Wenn die Stadt Augsburg am Tag des offenen Denkmals am 14. September die Tore zu ihren historischen Gebäuden öffnet, wird eines erneut geschlossen bleiben: die Katharinenkirche. Seit mehr als drei Jahren ist die ans Schaezlerpalais angrenzende Kirche wegen statischer Schwierigkeiten geschlossen. Sie beherbergt eine der hochwertigsten Sammlungen altdeutscher Meister. „Die Schließung ist ein großer Verlust“, sagt der Augsburger Architekturhistoriker Gregor Nagler. Wann die Katharinenkirche wieder öffnen kann, ist unklar. Risse im im Gewölbe haben sich verbreitet. Die Sanierung wird wohl Millionenkosten verursachen. Immer wieder steht die Stadt vor der Herausforderung, ihren denkmalgeschützten Bestand zu erhalten. Doch, so sagen Experten, geht es letztlich um Augsburger Identität.

