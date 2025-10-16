„Denkort“ in der Halle 116 braucht eine Perspektive auf Erweiterung

Man muss weithin suchen, um etwas Vergleichbares wie den „Denkort“ in der Halle 116 zu finden. In einem ehemaligen KZ-Außenlager, ein Ort zum Lernen und Verstehen, was das nationalsozialistische Terrorregime für Augsburg und Schwaben bedeutet hat. Einen authentischeren Ort gibt es nicht. Umso bedauerlicher ist, dass das vorhandene Potenzial noch nicht vollumfänglich ausgeschöpft wird. Es braucht dringend mehr Raum für nachhaltige Geschichtsbildung. Untereinander hat man sich verständigt. Nun bräuchte es ein Signal der Stadt.

In Augsburg könnte ein einmaliges historisches Bildungszentrum entstehen

Die bestehenden Räumlichkeiten für den „Denkort“ reichen nicht. Das beklagten die Initiatoren von Beginn an. Zuletzt ging der Verein „American Car Friends Augsburg“ einen wichtigen Schritt auf die Geschichtsinitiativen zu. Man erklärte sich bereit, aus dem angrenzenden Abschnitt auszuziehen, wenn andere Räumlichkeiten in der historischen Halle zur Verfügung gestellt würden. Für ein zeitgemäßes Erinnern wäre dies unabdingbar. Längst geht es bei historischer Bildung nicht mehr nur um das reine Erinnern. Niedrigschwellige Angebote, Vorträge, Filmaufführungen, Workshops schaffen vor allem bei Schulklassen ein Interesse, das bei reiner Betrachtung der Grausamkeiten möglicherweise ausbliebe.

Der Blick richtet sich nun auf die Wohnbaugruppe, die einst die gesamte Halle für die Stadt treuhänderisch verwaltete. Die WBG sollte mittelfristig von der Stadt andernorts eine Ausweichstätte bekommen. Dann könnte hier ein einmaliges historisches Bildungszentrum entstehen, das in seiner Bedeutung auch über Augsburg hinaus strahlt.