Juni-Bilanz: Der Arbeitsmarkt in Augsburg stagniert

Auf dem Arbeitsmarkt bewegt sich fast nichts, er stagniert weiter. So fasst die Agentur für Arbeit Augsburg die Situation im Juni zusammen. Wie schon in den vergangenen drei Jahren sei der Bestand an Arbeitslosen im Agenturbezirk Augsburg auch in diesem Jahr von Mai auf Juni gestiegen, wenn auch nur sehr geringfügig. Dafür sehe man an anderer Stelle positive Entwicklungen.

Mehr Arbeitslose in einem Juni gab es im gesamten Agenturbereich zuletzt im Jahr 2009. „Das ist für uns kein ermutigendes Zeichen“, so Agentur-Chefin Elsa Koller-Knedlik. Man hoffe dennoch auf eine bald einsetzende Trendwende nach dem Sommer, wo durch Schul-, Ausbildungsende, sowie eine geringere Zahl an Stellenmeldungen die Arbeitslosenzahlen erfahrungsgemäß steigen. Die Arbeitslosenquote liegt im gesamten Agenturbezirk bei 4,7 Prozent (Vorjahr vier Prozent), in der Stadt Augsburg bei 6,7 Prozent (Vorjahr 5,8 Prozent).

Zahl der Anzeigen zu Kurzarbeit sind im Juni in Augsurg gesunken

Elsa Koller-Knedlik gilt als Optimistin, weshalb sie auch die positiven Entwicklungen anführt. Der Stellenbestand habe sich stabilisiert und gehe nach oben. 1205 Stellen seien im Juni neu gemeldet worden. Ein Plus von 186 Angeboten im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt sind 4.732 freie Stellen im Bestand. Dazu sei sowohl die Zahl der Anzeigen auf Kurzarbeit als auch die Zahl der davon betroffenen Beschäftigten gesunken.

Ein weiter wichtiges Thema ist für die Arbeitsmarktexpertin die Suche nach einem Ausbildungsplatz. „Die Sommerferien stehen unmittelbar vor der Tür. Daher sollten die jungen Menschen, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, ihre Suche intensivieren.“ Sowohl die Arbeitsgentur als auch die Kammern unterstützen dabei. (nist)