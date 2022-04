Blumenhändler aus Augsburg verraten, wie der Tulpenstrauß am längsten hält

Tulpen sind die beliebtesten Frühlingsblumen der Augsburger. Wer lange was von ihnen haben möchte, sollte sie nicht neben Bananen stellen.

Sie ist wandlungsfähig: In geschlossenem Zustand ist die Tulpe mit dem klangvollen Namen "Flashpoint" grün-weiß, sobald sie blüht, präsentiert sie sich in einem kräftigen Pinkton. Olga Albrecht verkauft sie oft in ihrem kleinen Blumenladen am Augsburger Moritzplatz. Am liebsten seien den Augsburgerinnen und Augsburgern bei Frühlingsblumen aber immer noch zarte Rosé-, Pink- und Gelbtöne. Die Tulpe läuft dabei allen anderen Blumen den Rang ab. Mit ihr holen sich die Menschen am liebsten den Frühling ins Haus. Damit er dort möglichst lange hält, hat Albrecht Tipps.

In Bezug auf Farben und Formen, sagt Albrecht, sei die Tulpe die variantenreichste Frühlingsblume. Und auch was die Namen betrifft, ist sie vielseitig: Jede Sorte trägt einen eigenen und macht die Pflanze damit unverwechselbar - zumindest für Kenner. Von Flashpoint war hier schon die Rede, die Columbus-Tulpe hingegen erinnert in ihrem Aussehen und ihrer Farbgebung beinahe an eine Pfingstrose. Eines hätten jedoch alle Sorten gemeinsam, weiß Olga Albrecht: "Sie brauchen spezielle Bedingungen, sonst verwelken sie sehr schnell." Wie viele Blumen, stehen auch Tulpen vorzugsweise an einem kühlen Platz ohne direktes Sonnenlicht. Wichtig ist es laut Albrecht auch, dass die Stiele mit einem Messer schräg angeschnitten werden, bevor man die Tulpen in die Vase steckt. Nur so können die Blütenkelche ausreichend mit frischem Wasser versorgt werden.

Während Corona wurden mehr Blumen verkauft

Apropos Wasser: Davon sollten Tulpen nie zu viel bekommen. Olga Albrecht empfiehlt, maximal drei Finger breit kühles Wasser für einen Strauß Tulpen zu verwenden. Spätestens jeden zweiten Tag muss dann neues Wasser nachgegossen werden, wobei das Alte explizit nicht ausgeschüttet werden soll. Einen weiteren Fehler, den man tunlichst vermeiden soll, ist, den frischen Strauß Blumen neben eine Schale Obst zu stellen. Dies sehe zwar sehr dekorativ aus, so Olga Albrecht. Obstsorten wie Äpfel oder Bananen geben aber Edelgase ab, die eine Tulpe deutlich schneller verwelken lassen.

Über den richtigen Umgang mit frischen Schnittblumen klärt auch Christine Hornung, die ein Blumengeschäft auf dem Stadtmarkt betreibt, beinahe täglich ihre Kundinnen und Kunden auf. Ein oft begangener Fehler sei, die Stiele mit einer Schere anzuschneiden. Dadurch würden die Adern gequetscht, die das Wasser transportieren. Dadurch verlieren die Blumen innerhalb kurzer Zeit ihre Frische und verwelken.

Tulpen sind in Augsburg beliebt

Hornung und ihre Mitarbeiterinnen stellen jedes Jahr aufs Neue fest: Im Frühling brauchen die Augsburgerinnen und Augsburger Tulpen. Besonders in den vergangenen beiden Jahren sei es auffällig gewesen, dass viele ihre Wohnungen und Häuser überdurchschnittlich viel dekoriert hätten. Dementsprechend hoch sei auch die Nachfrage nach Schnittblumen gewesen.

Ob Ranunkeln in allen erdenklichen Rottönen, strahlend gelbe Narzissen, zarte Rosen oder Traubenhyazinthen in tiefem blauviolett - die Augsburgerinnen und Augsburger haben sich an die kräftigen Farbkleckse in den heimischen vier Wänden gewöhnt und fragen immer wieder nach neuen Blumensorten und Farben, so Hornung.



Doch eine Blume thront in der Beliebtheitsskala der Augsburgerinnen und Augsburger ganz oben, weiß auch Christiane Hornung: Die Tulpe. Ob weiß, gelb, violett, pink, rot oder Nuancen dazwischen, für jeden Geschmack gibt es eine Sorte. Aus diesem Grund hat Hornung in ihrem Geschäft auf dem Stadtmarkt meist um die 30 Tulpensorten vorrätig. Übrigens: Augsburg ist die Stadt, in der die Tulpe in Europa einst angeblich als erstes gesichtet wurde. Im Jahr 1559 soll sie im Garten eines Ratsherren gesichtet worden sein, kurz darauf pflanzten auch die Fugger Tulpenzwiebeln in ihren Gärten. Die Augsburger, sie haben diese Frühlingsblume eben schon immer geliebt.

