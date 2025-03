Der Dom in Augsburg erhält ein neues Ulrichsfenster

Die Glasmalereien im Augsburger Dom sind nach Ansicht der Diözese leuchtende Zeugnisse des christlichen Glaubens im Laufe der Geschichte: Angefangen von den romanischen Prophetenfenstern des 12. Jahrhunderts über Meisterwerke der Gotik bis hin zu den zeitgenössischen Werken von Johannes Schreiter (2010) im Westchor faszinieren diese bis heute Gottesdienstbesucher, Touristen und Kunstinteressierte, heißt es. Nun steht eine Ergänzung an. Ab Sommer wird mit dem von der Fürstenfeldbrucker Künstlerin Celia Mendoza gestalteten Ulrichsfenster ein neues Kunstwerk im südlichen Seitenschiff zu bestaunen sein.

Der Entwurf von Mendoza ging aus dem von Bischof Bertram initiierten und vom Domkapitel zum Ulrichsjubiläum 2023/24 ausgelobten Wettbewerb als Sieger hervor. Aufgabe der acht Künstlerinnen, die gezielt für diesen Wettbewerb eingeladen wurden, war es, „in einer zeitgenössischen Stilistik Ereignisse aus dem Leben des heiligen Ulrich herauszustellen und ein Werk des 21. Jahrhunderts zu schaffen, das sich in seiner künstlerischen Qualität in die Reihe der vorhandenen Glaskunst einfügt“, fasst Diözesankonservator Dr. Michael Schmid die geforderten Kriterien zusammen.

Als künftiger Ort für das neue Kunstwerk ist das erste Fenster von Westen im südlichen Seitenschiff vorgesehen, das derzeit eine nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene farblose Sechseckverglasung aufweist. Diese Formgestalt prägt auch alle anderen Fenster im Dom, die keine Glasmalereien enthalten. Das südliche Seitenschiff weist bislang - abgesehen von einzelnen kleinen spätgotischen Scheiben - keine komplett farbig verglasten Fenster auf.

Domkapitular Armin Zürn, als Summus Custos („Oberster Wächter“) für die Verwaltung des Domkirchengebäudes zuständig, ist überzeugt: „Das neue Ulrichsfenster wird dem hellen Charakter des südlichen Schiffs keinerlei Abbruch tun und dennoch ein transzendentes Funkeln in Referenz zum benachbarten Salomofenster im Querhaus bieten.“ Bis das Ulrichsfenster, das derzeit in der Werkstatt der Derix Glasstudios in Taunusstein gefertigt wird, an seinem neuen Platz eingefügt ist, vergeht noch einige Zeit.

Es gibt eine Feierstunde mit dem Bischof

Der Einbau soll bis Christi Himmelfahrt (29. Mai) abgeschlossen sein. In einer Feierstunde wird das Fenster am Samstag, 21. Juni, um 18 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt und durch Bischof Bertram Meier gesegnet. Abgerundet wird das Projekt am Sonntag, 22. Juni, um 17 Uhr bei einem Benefizkonzert mit den Augsburger Domsingknaben.