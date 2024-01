Der Augsburger Gaudiwurm geht in die zweite Runde – das ist geplant

Im Februar wird auf dem Augsburger Rathausplatz wieder zum Höhepunkt des närrischen Faschingtreibens geladen. Was dieses Jahr auf dem Programm steht.

Nach der erfolgreichen Premiere des Augsburger Gaudiwurms im vergangenen Jahr geht die Veranstaltung diesen Februar in die zweite Runde. 6000 Schaulustige zog das närrische Spektakel bei der Premiere im Jahr 2023 auf den Rathausplatz. In diesem Jahr werden noch mehr erwartet: "Wir haben bereits jetzt ein Drittel mehr Anmeldungen als im Vorjahr", freut sich Stadträtin Melanie Melitta Hippke. Gemeinsam mit Sozialreferent Martin Schenkelberg hatte sie das Projekt ins Leben gerufen und war begeistert vom Zuspruch und der Begeisterung der Augsburger und Augsburgerinnen im letzten Jahr. Die Faschingsmüdigkeit in Augsburg sei nun endgültig vorbei: "Wir wollen zeigen, dass Augsburg schon immer faschingsaffin war", sagt Hippke. Dafür wird der Rathausplatz ab dem 10. Februar wieder vier Tage lang von den Faschingsvereinen aus Augsburg und Umgebung bespielt.

Neben dem vielfältigen Programm von Kindergarden und Guggenmusik werden auch andere Acts auftreten. Besonders freue man sich auf Zauberkünstler Mr. Hagen, der für seine kunstvollen Ballonfiguren bekannt ist, sowie auf die Augsburger Kindermusik-Band "Andi und die Affenbande", betont das Organisationsteam. Einer der Hauptprogrammpunkte wird am Rosenmontag wieder der Gaudiwurm für Kinder und Jugendliche sein. Dieser startet wie im vorherigen Jahr um 11.33 Uhr vom Rathausplatz und wird dort nach etwa anderthalb Stunden wieder enden.

Fasching in Augsburg: Diese Besonderheiten gibt es

Der Christbaum auf dem Rathausplatz wird ebenfalls zum zweiten Mal umfunktioniert und als Narrenbaum wiederverwendet. Dafür setzte sich der Präsident des Augsburger Faschingverbands "Under Oiner Kapp", Holger Franz, ein. Für die Übergabe wird die Feuerwehr den Baum zunächst von seinen Ästen befreien, bei der offiziellen Einweihung am 8. Februar werden dann die traditionellen Faschingswappen der Vereine angebracht. Die Route des Gaudiwurms wird in diesem Jahr anders verlaufen: "Im Vergleich zum Vorjahr laufen wir genau anders herum", erklärt Helmut Jesske vom Stadtjugendring. Man laufe gemeinsam vom Rathaus über die Steingasse zur Annastraße und von dort auf den Martin-Luther-Platz, wo eine von der Stadtsparkasse gesponserte Bühne stehen wird. Von dort aus gehe es dann weiter zum Fuggerplatz und über die Philippine-Welser-Straße zurück zum Rathaus. Angeführt wird der Zug in diesem Jahr von Melanie Melitta Hippke selbst. Besonders wichtig sei den Veranstaltenden auch das Engagement der zahlreichen Beteiligten: "Wir freuen uns riesig, dass wieder so viele unterschiedliche Menschen zusammengekommen sind, um anderen eine Freude zu machen. Darum geht es beim Fasching", betont Martin Schenkelberg.

Info: Größere Gruppen und Musik- sowie Faschingsvereine können sich weiterhin unter 0176/20184888 oder per Mail an gaudiwurm@augsburg.de zum Rosenmontagsumzug anmelden.

