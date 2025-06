Erich Vorwohlt feiert 90. Geburtstag: Mit Humor geht es durchs Leben

Mainz ist Karnevalshochburg in Deutschland, auch wenn die Meenzer selbst von der Fastnacht sprechen. Jedes Jahr gibt es in Mainz einen Spruch, der während der närrischen Saison gilt. „Humor ist Meenzer Lebensart mit Herz und Toleranz gepaart“, lautete ein solcher Spruch. Für Menschen, die in Mainz geboren sind, kann es zumindest ein schwerer Schlag sein, im späteren Leben nach Augsburg zu kommen. Die Schwaben gelten nun mal nicht als närrisches Volk. Erich Vorwohlt hatte anfangs daran zu knabbern. Dem Geschäftsmann gefiel es auf Dauer so gut, dass er ein Leben lang im Augsburger Raum geblieben ist. Am Mittwoch feiert der langjährige Geschäftsführer des Modehauses Rübsamen seinen 90. Geburtstag. Das Fest mit Familie ist vorbereitet - in Mainz.

Erich Vorwohlt lebt in Friedberg

Der Humor hat Erich Vorwohlt zeitlebens begleitet. Der 90-Jährige lebt in seinem Haus in Friedberg und erfreut sich bester Gesundheit im Alter. „Mit einer Schulnote würde ich sagen zwischen 2 und 3“, meint er in der ihm eigenen Art. Geburtstage seien ihm nicht so wichtig. Diese Einstellung habe er seit Jahrzehnten. Ein Geburtstag sei für ihn kein besonderer Tag. „Gesundheit, die kann man feiern. Aber nicht, dass man älter wird.“

Erich Vorwohlt über den Wechsel von Mainz nach Augsburg

Es sind unzählige Begegnungen mit dem Kaufmann, der sich ehrenamtlich über Jahrzehnte in der Region für den Handel engagierte, die im Gedächtnis bleiben. Als Vorsitzender des Einzelhandelsverbands hielt Vorwohlt sehr gerne bei den Empfängen zum Valentinstag launige Reden. Einmal hat er erzählt, wie es damals gewesen sei, als ihn die Wege aus Mainz nach Augsburg führten. Mit 22 Jahren kam er her - in der festen Überzeugung, hier nicht länger als vier Wochen zuzubringen. „Ich ging jeden Abend an den Bahnhof, um zu schauen, wann ein Zug nach Mainz fährt. Ich habe den Rhein vermisst.“ Irgendwann habe er Augsburg kennengelernt. Er habe sich mit der Stadt und ihren Bewohnern angefreundet. Diese Verbundenheit ist bis heute geblieben.

Erich Vorwohlt verfolgt weiterhin mit Interesse das politische und wirtschaftliche Geschehen. Zu dieser Geschichte gehört auch die Insolvenz von Rübsamen im Jahr 2023, ausgelöst durch die Folgen der Corona-Pandemie.