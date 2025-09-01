Augsburger Herbstplärrer: Eine Idee, die überzeugt

Augsburg versteht es zu feiern: Der Plärrer ist Schwabens größtes Volksfest, es gibt den Osterplärrer und ein paar Monate später den Herbstplärrer. Bis zu 400.000 Besucher kommen jeweils. Der Herbstplärrer 2025 ist zur Halbzeit auf einem guten Weg. Augsburger und Auswärtige feiern friedlich. Das Volksfest in Augsburg genießt einen guten Ruf. Viele Gäste kommen von außerhalb.

Der Osterplärrer beginnt traditionell am Ostersonntag. Jeder Besucher weiß das. Der Termin ist in den Köpfen der Menschen eingeprägt. Ab Ostersonntag ist Plärrerzeit. Zwei Wochen dauert stets auch der Herbstplärrer. Gestartet wird - auch dies hat Tradition - an einem Freitag im August.

Plärrerstart: Satzung ist nicht in Stein gemeißelt

Eine städtische Satzung gibt bislang vor, dass es der vorletzte oder der letzte Freitag im August sein kann. Wenn jetzt die Schausteller sich für eine einheitliche Regelung aussprechen, ist dies zu begrüßen. Der letzte Freitag im August passt ideal. Man erreicht mit diesem Termin auch künftig beide Ferien-Wochen im September.

Eine Satzung ist nicht in Stein gemeißelt. Es spricht für Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU), dass er das Gespür für das Anliegen von Schaustellern, Wirten und Gästen hat. Ein später Start im August könnte sich zudem positiv auf das Geschäft am Volksfest auswirken. Am Monatsende gibt es für viele Menschen Geld.