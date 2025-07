Warum der Herbstplärrer in Augsburg früher als gewohnt startet

Wenn es um Feste in Augsburg geht, gibt es einige Konstanten. Der Christkindlesmarkt endet stets an Heiligabend zur Mittagszeit. Startschuss für den Frühjahrsplärrer ist immer am Ostersonntag. Und der Herbstplärrer beginnt stets am letzten August-Wochenende. Dieses Jahr aber ist es anders: Dann geht Schwabens größtes Volksfest bereits am Freitag, 22. August, los. Warum dieser Frühstart? Möchten Schausteller und Festwirte einfach früher fertig werden? Nein, sagt die Stadt Augsburg. Alles habe seine Ordnung. In diesem speziellen Fall greift eine städtische Satzung, die für das Volksfest erlassen wurde.

Eine städtische Satzung regelt den Start des Plärrers

Marktamtsleiter Wolfgang Färber sagt: „Der Herbstplärrer beginnt generell am letzten Freitag im August.“ Sobald jedoch weniger als vier Tage der Veranstaltung in den August fallen, beginnt der Herbstplärrer am vorletzten Freitag im August. Dies kommt jedoch nicht so häufig vor.

Der frühere Start diesen August führte dazu, dass ein Festzelt nach Ende des Osterplärrers auf dem Gelände stehenblieb. Die Festwirtsfamilie Held sparte sich Ab- und Aufbau des Zeltes. Das Binswanger-Zelt wird nun dieser Tage aufgebaut. Es bleibt noch Zeit bis zur Eröffnung am 22. August.

Der traditionelle Festumzug startet tags darauf. Am 23. August geht es aus der Innenstadt in Richtung Plärrer. Zum Umzug haben sich bereits mehr als 80 Gruppen angemeldet, informiert Organisator Andreas Schlachta. Aufgrund der verschärften Sicherheitsvorkehrungen gibt es derzeit einen engen Abstimmungsprozess mit Stadt und Polizei.

Der Herbstplärrer dauert bis Sonntag, 7. September. Eingebunden ist der Marktsonntag in Oberhausen. Er findet am 31. August statt.