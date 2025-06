Der Augsburger Perlachturm wird im Juli „geköpft“

Die Kuppel des Perlachturms wird im Zuge der laufenden Komplettsanierung des Augsburger Wahrzeichens zwischen dem 14. und dem 25. Juli heruntergehoben. Das hat die Stadt nun bekannt gegeben. Wann die spektakuläre Aktion mit dem Kran genau über die Bühne gehen soll, ist aktuell noch unklar. Die Stadt hat sich ein Zeitfenster von mehr als einer Woche gegeben, weil am Tag des Abhebens kein Wind wehen darf. Man werde Medien und Bürger informieren, sobald die Entscheidung steht.

Die Kuppel muss wie berichtet abgehoben werden, damit der Turm oben geöffnet werden kann, um eine neue Treppe ins Innere zu heben. Zudem muss die Aussichtsplattform mit ihren Säulen aus Naturstein saniert werden. Der Perlachturm wird dann für längere Zeit „oben ohne“ dastehen und mit einem fahrbaren Gerüstdach vor Regen geschützt. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Abhebeaktion. Dafür wird in 60 Metern Höhe ein Stahlkranz um die Kuppel angebracht. Auf dieser Konstruktion, die an den Kranhaken genommen wird, ruht die Kuppel bei der Aktion. Sobald die Turmzwiebel auf dem Stahlkranz befestigt ist, trennen die Bauarbeiter die Kuppel vom Turm. Ab dann wird täglich auf den Wetterbericht geschaut, welcher Tag so windstill ist, dass die Abhebeaktion in Angriff genommen werden kann.

Die Turmzwiebel wird zunächst auf dem Fischmarkt abgestellt, damit zwei große Turmglocken aus der Kuppel geholt werden können. Sie werden nach Passau in eine Restaurationswerkstatt gebracht. Im Anschluss plant die Stadt, die Kuppel auf dem Rathausplatz als Ausstellungspavillion auf einer Stahlkonstruktion zwischenzulagern. Dort können sich Bürger über die Sanierung informieren.

Augsburgs OB Weber: „Starkes Zeichen für den Erhalt unserer historischen Wahrzeichen“

Die Stadt zelebriert die Aktion als Event und spricht von einem „einzigartigen, historischen Ereignis“, nachdem bei der Turmsanierung unter anderem aus Geldmangel jahrelang nichts vorangegangen war. Das Augsburger Wahrzeichen ist seit 2017 für Besucher gesperrt und die Fassade mit Schutznetzen gesichert, nachdem die Treppe nicht mehr den statischen Anforderungen entspricht und Steinschlag an der Fassade nicht ausgeschlossen werden konnte. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) kündigt die Abhebe-Aktion als „technisches Meisterstück und ein starkes Zeichen für den Erhalt unserer historischen Wahrzeichen“ an.

Sanierung des Perlachturms in Augsburg dauert bis September 2027

Die Sanierung des Perlachturms soll im September 2027 abgeschlossen sein. Der Zeitplan sieht vor, das neue Treppenhaus zum Jahreswechsel mit dem Kran in den Turm zu heben und ab Juli 2026 das Glockengeschoss wieder aufzubauen. Im November 2026 sollen Turmzwiebel und Glockenspiel wieder auf den Turm gehoben werden. Künftig soll der Aufstieg über die teils diagonal im Turminneren laufende Treppe zum Erlebnis werden. Die Sanierung kostet insgesamt neun Millionen Euro. 3,8 Millionen Euro stemmt die Stadt selbst, der Rest kommt über Zuschüsse von Bund, Freistaat und Bezirk.