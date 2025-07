Der Augsburger Stadtmarkt bekommt erstmals eine Managerin

Wechsel bei den Geschäften gehören mittlerweile zum Alltagsgeschäft am Augsburger Stadtmarkt. Nun gibt es in der Organisation für den Stadtmarkt eine Änderung. Erstmals gibt es eine Stadtmarktmanagerin. Die Position ist neu, sie ist auch nicht direkt bei der Stadt Augsburg angesiedelt. Constanze Moritz, 31, hat bereits angefangen.

Icon Vergrößern Bio Emma stellt sich am Stadtmarkt neu auf. Laura Hammerl und ihre Mutter Diana Hammerl freuen sich darauf. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Bio Emma stellt sich am Stadtmarkt neu auf. Laura Hammerl und ihre Mutter Diana Hammerl freuen sich darauf. Foto: Michael Hörmann

Die Personalie wird auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Demnach verstärkt Constanze Moritz seit Mitte Juli als neue Stadtmarktmanagerin das Team von Augsburg Marketing. Die gebürtige Augsburgerin bringt mehr als sechs Jahre Führungserfahrung in der Gastronomie und Veranstaltungsorganisation mit, heißt es. Sie soll künftig eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung des traditionsreichen Stadtmarkts übernehmen.

Der Freistaat Bayern unterstützt die neue Stelle

Die Stelle wird vom Freistaat Bayern gefördert. Das Wirtschaftsministerium möchte Innenstädte unterstützen. „Das Ministerium unterstreicht damit die Bedeutung des Stadtmarkts als Impulsgeber für eine lebendige Innenstadt“, sagt Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle betont: „Die Weiterentwicklung des Markts ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Innenstadtstrategie.“ Aktuell läuft ein Test bei den Öffnungszeiten am Samstag. Auf freiwilliger Basis können Händler und Gastronomen samstags bis 17 Uhr öffnen. Zuvor war um 14 Uhr Schluss. Die Resonanz ist allerdings nicht besonders hoch, vor allem Gastronomen ziehen mit.

Das Aufgabenprofil der neuen Stadtmarktmanagerin ist breit gefächert: Neben dem Aufbau eines ganzheitlichen Nutzungskonzepts und einem Leerstandsmanagement, so Schmölz, gehören die Entwicklung von Pop-up-Formaten, die Planung von Veranstaltungen sowie die Betreuung der Händler sowie Maßnahmen zur Frequenzsteigerung zu ihren Aufgaben. Pop-up heißt, dass Neueinsteiger sich mit einem Konzept am Stadtmarkt versuchen können.

Constanze Moritz gehört zum Team von Augsburg Marketing

Constanze Moritz wird im Büro von Augsburg Marketing und direkt vor Ort am Stadtmarkt tätig sein. Dadurch soll sie unmittelbar für die Belange der Händler ansprechbar sein. Die Stadtmarktmanagerin bringt aus ihrer bisherigen Tätigkeit Kompetenzen in Teamführung, Logistik, Veranstaltungsorganisation und Kundenservice mit, so Hübschle. Unabhängig von der zusätzlichen Stelle bleibt Wolfgang Färber der städtische Marktamtsleiter.