Der Augsburger Stadtteil Hochzoll startet in die Hochzoller Kulturtage.

Hochzoll

Hochzoll schätzt die Kultur: Am Donnerstag starten die Kulturtage

Im Augsburger Stadtteil stehen bis 1. November mehr als 20 Veranstaltungen an. Was am Eröffnungsabend geboten ist.
Von Michael Hörmann
    Es geht wieder los: Am Freitag starten die Hochzoller Kulturtage.
    Es geht wieder los: Am Freitag starten die Hochzoller Kulturtage. Foto: Annette Zoepf (Archivfofo)

    Der Augsburger Stadtteil Hochzoll liebt das Feiern und kulturelle Veranstaltungen. Das passt also in dieser Kombination zusammen. Am Donnerstag, 2. Oktober, starten die Hochzoller Kulturtage.

    Beginn ist um 19 Uhr eröffnen in der Aula der Grundschule Hochzoll Süd in der Höfatsstraße 27. Es ist mittlerweile 19. Auflage der Hochzoller Kulturtage.  Auf dem Programm des Eröffnungsabends stehen laut Veranstalter das musikalisch-literarische Schmankerl „Text will Töne“ (FaksTheater Augsburg) sowie Uli Fiedler-Trio mit dem Motto: „Auch ich in Arkadien“.

    Der Abend mit Karla Andrä (Sprache), Josef Holzhauser (Gitarre), Uli Fiedler (Kontrabass) und Stephan Holstein (Klarinette) möchte Lust machen auf Italien, das Land, das üppiges Lebensgefühl und Idylle verheißt, verspricht das Team der Organisatoren.

    Am 1. November findet ein Abschlusskonzert statt

    Die Kulturtage dauern vier Wochen. Mehr als 20 Veranstaltungen im Oktober sind geplant. Das Abschlusskonzert findet Samstag, 1. November, statt. Das Programm besteht aus Konzerten, Vorträgen, Liederabenden, Lesungen, Tanz und Ausstellung.

