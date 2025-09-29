Hochzoll schätzt die Kultur: Am Donnerstag starten die Kulturtage

Der Augsburger Stadtteil Hochzoll liebt das Feiern und kulturelle Veranstaltungen. Das passt also in dieser Kombination zusammen. Am Donnerstag, 2. Oktober, starten die Hochzoller Kulturtage.

Beginn ist um 19 Uhr eröffnen in der Aula der Grundschule Hochzoll Süd in der Höfatsstraße 27. Es ist mittlerweile 19. Auflage der Hochzoller Kulturtage. Auf dem Programm des Eröffnungsabends stehen laut Veranstalter das musikalisch-literarische Schmankerl „Text will Töne“ (FaksTheater Augsburg) sowie Uli Fiedler-Trio mit dem Motto: „Auch ich in Arkadien“.

Der Abend mit Karla Andrä (Sprache), Josef Holzhauser (Gitarre), Uli Fiedler (Kontrabass) und Stephan Holstein (Klarinette) möchte Lust machen auf Italien, das Land, das üppiges Lebensgefühl und Idylle verheißt, verspricht das Team der Organisatoren.

Am 1. November findet ein Abschlusskonzert statt

Die Kulturtage dauern vier Wochen. Mehr als 20 Veranstaltungen im Oktober sind geplant. Das Abschlusskonzert findet Samstag, 1. November, statt. Das Programm besteht aus Konzerten, Vorträgen, Liederabenden, Lesungen, Tanz und Ausstellung.