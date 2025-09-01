Der Deuter Park in Oberhausen gewinnt neuen großen Mieter

Der Deuter Park ist eine bekannte Adresse für Firmen und Gewerbetreibende. Er liegt im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Das Gaswerk als markantes Gebäude ist nicht weit davon entfernt. Im Gewerbepark tut sich einiges. Ein neuer großer Mieter kommt. Für ein großes Unternehmen folgt hingegen ein Umzug am Standort.

Das Jobcenter Augsburger Land ist neuer Mieter

Nach Unternehmensangaben wird das Jobcenter Augsburger Land insgesamt 2200 Quadratmeter Bürofläche beziehen. Geplanter Einzug ist im Herbst 2026. Die Augsburger Kragler Immobilien GmbH war bei der Anmietung vermittelnd tätig. Das Jobcenter Augsburger Land mietet die Räume langfristig an, heißt es. Der Gebäude sei mit moderner Gebäudetechnik, einer idealen Aufteilung für die Anforderungen des Jobcenters und ausreichend Besucherparkplätzen direkt vor der Tür ausgestattet. „Mit dem Umzug an den neuen Standort haben wir einen Schritt zu mehr Platz und neuen Möglichkeiten sichergestellt“, sagt Klaus Schmitz, Geschäftsführer Jobcenter Augsburger Land.

Das Unternehmen Synlab zieht im Deuter Park um

Die angemieteten Räumlichkeiten werden derzeit noch von dem Labordienstleister Synlab genutzt. Er zieht ab 2026 in einen Neubau im Deuter Park um. Vor Ort in Oberhausen ist zudem das Jobcenter Augsburg Stadt. Es sitzt im Nachbargebäude in der August-Wessels-Straße 31.