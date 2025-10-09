Augsburg braucht mehr Tempo bei der Begrünung der Stadt

Maximilianstraße, Rathausplatz, Holbeinplatz: Die Liste der Orte in Augsburg, an denen sich Bürger mehr (oder überhaupt) Begrünung wünschen, ließe sich fortsetzen. Der Fokus hat sich – auch wegen vermehrter Hitzesommer – auf die Begrünung des öffentlichen Raums verlagert. Bäume reduzieren nicht nur die Hitzebelastung, sie tragen zu einem positiven Lebensgefühl bei. Der Druck aus der Bürgerschaft auf die Politik nimmt zu. Diese hat sich des Themas angenommen, das Tempo ist jedoch oft zu langsam. Die künftige Stadtregierung sollte darauf einen Fokus legen.

Künftige Augsburger Stadtregierung sollte auf Innenstadtbegrünung Fokus legen

Anwohner und Gewerbetreibende am Holbeinplatz haben sich zusammengetan. Ihr Ziel: Druck ausüben für mehr Begrünung und Baumpflege. Das ist nachvollziehbar, schließlich fehlen aktuell mindestens zwei Bäume, einer davon seit Jahren. Die erdige Fläche inmitten des Platzes ist schlicht verschenkt. Auch sonstige Begrünungselemente wären wünschenswert. Der Holbeinplatz ist – verglichen mit anderen Orten in Augsburg – zwar nicht der größte Hitze-Hotspot. Aber er zeigt, woran es allzu oft krankt: Tempo und die Offenheit für kreative Lösungen. Wenn Anwohner anbieten, sich der Pflege der Begrünung anzunehmen, sollte man sich dem nicht verschließen.

Ja, andernorts geschieht etwas. Der Ernst-Reuter-Platz vor der Stadtbücherei soll hitzegerecht umgestaltet werden. In der nördlichen Innenstadt und im Innovationspark werden hunderte Bäume gepflanzt. Dennoch hat man als Bürger nicht das Gefühl, dass das Thema Begrünung auf der Prioritätenliste weit oben steht. Die Vorgänge rund um den Rathausplatz zeigen dies recht deutlich. Bis hier der erste Baum gepflanzt wird, dürften noch Jahre vergehen. Im März ist Kommunalwahl, danach wird es vermutlich eine neue Regierungskoalition geben. Diese sollte einen ihrer Schwerpunkte auf die Begrünung der Innenstadt legen.