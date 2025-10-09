Icon Menü
Der Druck bei der Frage nach öffentlicher Begrünung in Augsburg nimmt zu

Augsburg

Augsburg braucht mehr Tempo bei der Begrünung der Stadt

An etlichen Orten in der Stadt wünschen sich Bürger mehr Grün. Bisherige Offensiven reichen nicht aus. Die nächste Stadtregierung sollte darauf einen Fokus legen.
Jonas Klimm
Von Jonas Klimm
    Vergangene Woche wurde ein Baum auf dem Holbeinplatz krankheitsbedingt gefällt.
    Vergangene Woche wurde ein Baum auf dem Holbeinplatz krankheitsbedingt gefällt. Foto: Annette Zoepf

    Maximilianstraße, Rathausplatz, Holbeinplatz: Die Liste der Orte in Augsburg, an denen sich Bürger mehr (oder überhaupt) Begrünung wünschen, ließe sich fortsetzen. Der Fokus hat sich – auch wegen vermehrter Hitzesommer – auf die Begrünung des öffentlichen Raums verlagert. Bäume reduzieren nicht nur die Hitzebelastung, sie tragen zu einem positiven Lebensgefühl bei. Der Druck aus der Bürgerschaft auf die Politik nimmt zu. Diese hat sich des Themas angenommen, das Tempo ist jedoch oft zu langsam. Die künftige Stadtregierung sollte darauf einen Fokus legen.

    Künftige Augsburger Stadtregierung sollte auf Innenstadtbegrünung Fokus legen

    Anwohner und Gewerbetreibende am Holbeinplatz haben sich zusammengetan. Ihr Ziel: Druck ausüben für mehr Begrünung und Baumpflege. Das ist nachvollziehbar, schließlich fehlen aktuell mindestens zwei Bäume, einer davon seit Jahren. Die erdige Fläche inmitten des Platzes ist schlicht verschenkt. Auch sonstige Begrünungselemente wären wünschenswert. Der Holbeinplatz ist – verglichen mit anderen Orten in Augsburg – zwar nicht der größte Hitze-Hotspot. Aber er zeigt, woran es allzu oft krankt: Tempo und die Offenheit für kreative Lösungen. Wenn Anwohner anbieten, sich der Pflege der Begrünung anzunehmen, sollte man sich dem nicht verschließen.

    Ja, andernorts geschieht etwas. Der Ernst-Reuter-Platz vor der Stadtbücherei soll hitzegerecht umgestaltet werden. In der nördlichen Innenstadt und im Innovationspark werden hunderte Bäume gepflanzt. Dennoch hat man als Bürger nicht das Gefühl, dass das Thema Begrünung auf der Prioritätenliste weit oben steht. Die Vorgänge rund um den Rathausplatz zeigen dies recht deutlich. Bis hier der erste Baum gepflanzt wird, dürften noch Jahre vergehen. Im März ist Kommunalwahl, danach wird es vermutlich eine neue Regierungskoalition geben. Diese sollte einen ihrer Schwerpunkte auf die Begrünung der Innenstadt legen.

