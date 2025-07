Ein Hoch auf den Sommer: Freibäder melden Spitzenwerte für Juni

Etwas Abkühlung tut mitunter gut. In dieser Woche gehen die Temperaturen etwas zurück. Der Juni allerdings hat den städtischen Freibädern in Augsburg Spitzenwerte beschwert. Dies wird im Vorjahresvergleich mehr als deutlich. Fast 88.000 Badegäste wurden im Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe registriert. Im Juni 2024 waren es bescheidene 34.700 Besucher. Allein 11.000 Badegäste kamen am 29. Juni in die drei Bäder. Es ist die Bestmarke des Jahres. Knapp 4200 Besucher waren es im beliebtesten Familienbad am Rekordtag, einem Sonntag. Regelmäßig ins Familienbad geht Isabell Lepke mit Sohn Liam (ein Jahr alt).

Ehrenamtliche erhalten freien Eintritt im Juli

Die Stadt Augsburg freut sich über einen hohen Zuspruch der Freibäder. Die Einnahmenseite wird verbessert. Im Juli gibt es eine Sonderaktion. Inhaberinnen und Inhaber der bayerischen Ehrenamtskarte haben freien Eintritt in alle städtischen Freibäder. Die Ehrenamtskarte muss einfach an der Freibad-Kasse vorgezeigt werden, heißt es. Mit der Aktion, die bereits den dritten Sommer läuft, möchte sich die Stadt bei den vielen Engagierten für ihren Einsatz und wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft bedanken. Rund 1500 Personen in Augsburg besitzen derzeit eine gültige bayerische Ehrenamtskarte.