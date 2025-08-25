Icon Menü
Der Kiosk im Freibad in Augsburg-Lechhausen ist ein Ort für „unmögliche Begegnungen“

Augsburg

Warum der Kiosk im Freibad Lechhausen ein Ort für „unmögliche Begegnungen“ ist

Halal-Bratwurst und Weltmusik: Der Kiosk im Freibad Lechhausen ist anders, als man es von einem Freibad-Kiosk erwartet. Was Gäste dort besonders begeistert.
Von Charlotte Sophie Rühl
    Der Kiosk im Freibad in Augsburg-Lechhausen hat internationale Snacks, Konzerte und einen kleinen Biergarten zu bieten.
    Der Kiosk im Freibad in Augsburg-Lechhausen hat internationale Snacks, Konzerte und einen kleinen Biergarten zu bieten. Foto: Michael Hörmann

    Georg Heber ist in Augsburg kein Unbekannter. Unter anderem hat er sich durch Projekte wie das Grandhotel Cosmopolis einen Namen gemacht. Seit diesem Jahr betreibt er mit seiner Lebensgefährtin Jucilene Santos Costa einen Kiosk im Freibad Lechhausen. Neben Pommes gibt es dort von Samosas (indische Teigtaschen) über brasilianische Wraps bis hin zur Halal-Bratwurst ein breites, aber eher ungewöhnliches Angebot. Was Stammgäste zunächst störte, kommt mittlerweile gut an. Das liegt auch am Kioskbetreiber und seinen unkonventionellen Methoden.

