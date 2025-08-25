Warum der Kiosk im Freibad Lechhausen ein Ort für „unmögliche Begegnungen“ ist

Georg Heber ist in Augsburg kein Unbekannter. Unter anderem hat er sich durch Projekte wie das Grandhotel Cosmopolis einen Namen gemacht. Seit diesem Jahr betreibt er mit seiner Lebensgefährtin Jucilene Santos Costa einen Kiosk im Freibad Lechhausen. Neben Pommes gibt es dort von Samosas (indische Teigtaschen) über brasilianische Wraps bis hin zur Halal-Bratwurst ein breites, aber eher ungewöhnliches Angebot. Was Stammgäste zunächst störte, kommt mittlerweile gut an. Das liegt auch am Kioskbetreiber und seinen unkonventionellen Methoden.

Charlotte Sophie Rühl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86165 Lechhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kiosk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis