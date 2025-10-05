Icon Menü
Der Manzu-Brunnen am Königsplatz in Augsburg spielt bei der Winterabdeckung nicht mit

Augsburg

Der Manzu-Brunnen spielt eine Sonderrolle im Winter 2025 in Augsburg

Die Stadt Augsburg beginnt am Montag mit der Abdeckung der Brunnen. Vieles läuft dabei nach Plan. Eine Besonderheit gibt es.
Von Michael Hörmann
    Der Manzu-Brunnen am Königsplatz in Augsburg wird erstmals im Winter nicht abgedeckt.
    Der Manzu-Brunnen am Königsplatz in Augsburg wird erstmals im Winter nicht abgedeckt. Foto: Michael Hörmann 

    Das Prozedere ist vertraut. Jedes Jahr werden im Oktober die Augsburger Brunnen winterfest gemacht. Dazu wird zunächst das Wasser abgelassen, anschließend werden die Becken abgedeckt. Das städtische Tiefbauamt und die Stadtwerke sind im Einsatz. Vieles läuft nach Plan. Dennoch gibt es in diesem Jahr eine Besonderheit.

    Der Manzùbrunnen am Königsplatz wird erstmals nicht abgedeckt. Baureferent Steffen Kercher erläutert die Hintergründe: „Der Manzùbrunnen funktioniert technisch anders als die restlichen Brunnen in unserer Stadt.“ Eine Abdeckung sei deshalb nicht zwingend notwendig: „Wir haben uns deshalb dazu entschieden, heuer auf eine Abdeckung zu verzichten, sodass die Brunnenfigur auch im Winter für alle erlebbar bleibt.“

    Arbeiten an den Brunnen sollen bis 17. Oktober fertig sein

    Die Arbeiten an den anderen Brunnen starten am Montag, 6. Oktober. Sie dauern zehn Tage, heißt es. Ab Freitag, 17. Oktober, seien alle Brunnen winterfest. Begonnen werde mit den kleineren Brunnen: Jakobsbrunnen, Prinzregentenbrunnen, Schaezlerbrunnen, Reichenbergerbrunnen, Neudeckerbrunnen, Goldschmiedebrunnen, Neptunbrunnen, Kesterbrunnen., Gänzelieselbrunnen und Friedensbrunnen.

    Prachtbrunnen haben spezielle Abdeckung

    Die Prachtbrunnen (Herkules-, Merkur- und Augustusbrunnen) sowie der Dombrunnen werden ab Montag, 13. Oktober, abgedeckt. Dank der neuen Abdeckungen bleiben die Brunnenfiguren der drei Augsburger UNESCO-Welterbe-Prachtbrunnen weiterhin sichtbar, teilt die Stadt mit.

    Die Stadtwerke Augsburg decken ab Montag, 6. Oktober, außerdem alle Trinkbrunnen ab.

