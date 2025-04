Der Neubau der Staatsbibliothek in Augsburg nimmt Gestalt an

Seit knapp zweieinhalb Jahren ist das Gebäude der Staatsbibliothek in der Schaezlerstraße für die Öffentlichkeit geschlossen. Mehr als eine halbe Million Bücher lagerten hier zuletzt und warten im Bayernkolleg auf ihre Rückkehr. Konzentrierten sich die Arbeiten zunächst hauptsächlich auf das prachtvolle Bestandsgebäude, das in den Jahren 1892 und 1893 erbaut wurde, so geht es mittlerweile auch beim Neubau deutlich voran. Eine Baugrube und ein Kran zwischen dem Bestandsgebäude und dem Maria-Theresia-Gymnasium zeugen davon.

Geplant ist dort unter anderem ein 400 Quadratmeter großer Lesesaal. Auch die historisch wertvolleren Bücher ziehen in den Neubau. Denn der bietet vor allem klimatisch deutlich bessere Bedingungen für die Augsburger Raritäten. Bis Ende 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen. Für die gesamte Maßnahmen sind Kosten von 62,5 Millionen Euro veranschlagt. (gau)