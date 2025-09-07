Große Bühne vor dem Rathaus in Augsburg: Sonntagskonzert der Mutigen

Die Bühne vor dem Augsburger Rathaus ist riesig. Platz für Publikum ist reichlich vorhanden. Beim Augustusbrunnen steht derzeit ein buntes Klavier. Wer Lust hat und es sich zutraut, kann spielen. Sonntagskonzert auf dem Rathausplatz, den Menschen gefällt es. Manche bleiben stehen und hören zu.

Bereits zum neunten Mal in Folge findet die Aktion „Play Me, Augsburg“ statt. Die Stadt soll mit Kunst und Musik erfüllt werden, heißt es. Die kreativ gestalteten Straßenklaviere laden bis Sonntag, 28. September, zum Spielen und Musizieren ein.

Die Öffnungszeiten sind standort- und wetterabhängig. Bei unbeständigem Wetter und Regen bleiben die Klaviere geschlossen. Da der Stadtmarkt sonntags nicht geöffnet hat, macht das hier abgestellte Klavier einen Ruhetag. Organisiert wird die Aktion von Augsburg Marketing.