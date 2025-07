Der Riesen-Wels vom Ilsesee bei Augsburg: „Niemand muss vor ihm Angst haben“

Angriffslustige Welse im fränkischen Brombachsee sorgen in diesen Tagen bundesweit für Aufsehen. Ein wütender Waller musste für seine Attacken auf Badegäste gar mit dem Leben bezahlen. Wenn sich Menschen derzeit im Ilsesee abkühlen, ziehen unter ihnen auch große Fische hinweg. Darunter ein Riesen-Wels, der mit sämtlichen Rekorden an geangelten Funden seiner Spezies locker mithalten kann. Bei der Ilsesee-Tauchstation kennt man das kapitale Tier. Was Verantwortliche an den aktuellen Schlagzeilen seltsam finden, warum sie Schwimmer beruhigen können und was es mit dem Dorf am Seegrund auf sich hat.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ilsesee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis