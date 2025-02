Kurz vor Mitternacht gab es eine Torte und ein Geburtstagsständchen der rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: Das Gasthaus Settele in Haunstetten wird in diesem Jahr 120 Jahre alt und der Settele Hausball feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Am Wochenende fand der beliebte Schwarz-Weiß-Ball wieder statt.

In Augsburg gibt es nur noch wenige klassische Schwarz-Weiß-Bälle. Deshalb erfreut sich der kleine Ball im Haunstetter Gasthaus Settele großer Beliebtheit. Zumal er den Spagat versucht, ein Ball für alle Generationen zu sein, wie Gastgeberin Martina Bischoff berichtet. „Wir wollen für Jung und Alt gleichermaßen attraktiv sein. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Ballkultur an die nächste Generation weiterzugeben.“ So sah man zwischen den bekannten Augsburger Honoratioren viele junge Paare, die die Tanzfläche bevölkerten. Die Glamour-Chief-Band um den Musiker Martin Heer sorgte für den richtigen Sound aus Soul, Funk, Latin sowie Rock und Pop.

Beim Hausball gab es ein Festmenü von Stefan Settele

Generationenübergreifend war das Festmenü von Stefan Settele. In diesem Jahr gab es unter anderem eine schwäbisch-thailändische Hochzeitssuppe und dann Rücken und Bäckchen vom heimischen Kalb mit Balsamico-Trüffelsauce. Vegetarier wurden mit gefüllten Zucchini auf gebratener Aubergine mit Parmesancremsauce verwöhnt.

Icon Galerie 101 Bilder Der Hausball im Gasthof Settele hat Tradition und ist ein gesellschaftliches Ereignis. Dieses Jahr kamen wieder viele Besucher aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Ein fotografischer Streifzug.

Besagte Geburtstagstorte - ein dreistöckiges Kunstwerk in Gold und Cremeweiß - entstand in der Lehrwerkstatt der Bäckerei Ihle. Und sie wurde stückweise für den guten Zweck verkauft. Der gesamte Erlös ging, ebenso wie ein Teil des Eintritts, an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. 2000 Euro kamen auf diese Weise zusammen, freut sich Martina Bischoff. Bäckereichef Willi Ihle versprach vor dem Anschneiden der Torte spontan, noch einmal das Doppelte des Spendenerlöses aus der Torte dazuzugeben.