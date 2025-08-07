Geschäft in der Augsburger Innenstadt schließt nach fast 25 Jahren

Nach fast 25 Jahren wird die Skateshop-Kette „Titus“ ihre Filiale in der Augsburger Innenstadt schließen. Der Räumungsverkauf in der Wintergasse läuft bereits seit dem ersten August. Bis voraussichtlich zum Ende der Sommerferien soll der Shop noch geöffnet sein, teilte ein Mitarbeiter mit.

Schon im Februar hatte das Unternehmen mit Hauptsitz in Münster ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Zunächst hieß es, alle 16 Standorte sowie der Online-Shop würden erhalten bleiben. Im Juli übernahm die Münchener 24/7 Distribution GmbH die Kette. Dabei wurde die Schließung von sechs Standorten, darunter auch die Filiale in Augsburg, bekannt gegeben.

Die Augsburger Filiale war seit 2001 Anlaufstelle für Skateboard-Fans. Ob es in Zukunft eine Alternative geben wird, ist noch unklar. Bis dahin ist für Skate-Fans in Augsburg nur der Online-Shop der Marke ein Trost. Zudem gibt es noch das Geschäft „Blue Tomato“.