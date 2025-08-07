Icon Menü
Der Skateshop Titus in Augsburg schließt

Augsburg

Geschäft in der Augsburger Innenstadt schließt nach fast 25 Jahren

Die Skate- und Modekette „Titus“ ist nach der Insolvenz gerettet, die Filiale in der Augsburger Wintergasse schließt aber trotzdem. Wann voraussichtlich Schluss ist.
Von Charlotte Sophie Rühl
|
    • |
    • |
    • |
    Die Augsburger Filiale des Skatershops „Titus“ in der Wintergasse schließt.
    Die Augsburger Filiale des Skatershops „Titus“ in der Wintergasse schließt. Foto: Marcus Merk

    Nach fast 25 Jahren wird die Skateshop-Kette „Titus“ ihre Filiale in der Augsburger Innenstadt schließen. Der Räumungsverkauf in der Wintergasse läuft bereits seit dem ersten August. Bis voraussichtlich zum Ende der Sommerferien soll der Shop noch geöffnet sein, teilte ein Mitarbeiter mit.

    Schon im Februar hatte das Unternehmen mit Hauptsitz in Münster ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Zunächst hieß es, alle 16 Standorte sowie der Online-Shop würden erhalten bleiben. Im Juli übernahm die Münchener 24/7 Distribution GmbH die Kette. Dabei wurde die Schließung von sechs Standorten, darunter auch die Filiale in Augsburg, bekannt gegeben.

    Die Augsburger Filiale war seit 2001 Anlaufstelle für Skateboard-Fans. Ob es in Zukunft eine Alternative geben wird, ist noch unklar. Bis dahin ist für Skate-Fans in Augsburg nur der Online-Shop der Marke ein Trost. Zudem gibt es noch das Geschäft „Blue Tomato“.

    Diskutieren Sie mit
    2 Kommentare
    Peter Pfleiderer

    Jetzt kommt gleich wieder der Kommentar, dass dies ganz normal ist...

    |
    Robert Miehle-Huang

    Das ist ganz normal. Was, das dürfen Sie sich aussuchen...

