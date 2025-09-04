Der Sommer 2025 enttäuscht: Augsburgs Bäder melden schlechte Zahlen

Der Sommer 2025 war zumindest in Augsburg kein Badesommer. Die Besucherzahlen in den städtischen Freibädern sind deutlich schlechter als in den Vorjahren. Bis Ende August wurden lediglich 190.555 Badegäste registriert. Die aktuellen Wetterprognosen deuten nicht darauf hin, dass sich die Marke noch entscheidend nach oben bewegt. Im Vorjahr waren es am Ende insgesamt 228.000 Besucher. Weniger Badegäste machen sich auch in der Kasse bemerkbar. Die Einnahmen im Vorjahr lagen laut Stadt bei knapp 600.000 Euro. Letzter Badetag ist im Familienbad und im Bärenkellerbad am Montag, 15. September. Direkt im Anschluss startet die Hallenbadsaison.

Das Fribbe in Augsburg schließt am Samstag, 13. September

Das Lechhauser Freibad ist bereits seit 1. September geschlossen. Das Fribbe-Freibad an der Friedberger Straße schließt aufgrund der vorzeitigen Bachablässe am Samstag, 13. September. Zur vorläufigen Bilanz der zurückliegenden Freibadsaison sagt Sportreferent Jürgen Enninger: „Aufgrund der schlechten Witterung im Monat Juli ist die Zahl der Badegäste leider hinter der Anzahl der Vorjahre zurückgeblieben.“ Im Juli 2025 wurden knapp 40.000 Badegäste registriert, ein Jahr zuvor waren es mehr als 87.000. Auch der August war in Augsburg kein guter Bademonat. Etwas mehr als 55.000 Besucher waren in den drei städtischen Freibäder, ein Jahr zuvor waren es fast 30.000 Gäste mehr.

Freibäder in Augsburg: Freier Eintritt für Personen unter 18 Jahren in den Ferien

Die Stadt gewährt in den Ferienwochen Personen unter 18 Jahren freien Eintritt. Die Zahlen werden erfasst, ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Es werde zum Ende der Saison veröffentlicht, so Enninger. In der Sitzung des Sportausschusses am 6. Oktober werde er das komplette Zahlenwerk präsentieren.

Im Anschluss an die Freibadsaison öffnen die Augsburger Hallenbäder. Das Spickelbad startet am Montag, 15. September, die Hallenbäder Göggingen und Haunstetten folgen am Dienstag, 16. September. Das Alte Stadtbad samt Saunabetrieb nimmt seinen Betrieb wenige Tage später am Samstag, 20. September, auf.

Zu guter Letzt dürfen wieder Hunde ins Familienbad. Am Wochenende 20./21. September, stehen die vier Becken im Familienbad für das beliebte Event der Wasserwacht „Bello‘s Batschlach“ zur Verfügung. Der zeitliche Abstand zur Schließung des Familienbads erfolgt, weil das Bäderpersonal das Wasser zunächst chlorfrei macht.