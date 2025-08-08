Der Sommer kommt zurück: Wo die Augsburger die warmen Tage am liebsten verbringen

Graue Wolken, Regenschauer, Gewitter: Die Augsburgerinnen und Augsburger haben zuletzt ihre Regenjacken und Mäntel aus den Schränken holen müssen. Der Juli war nass und kalt. Nach einem ähnlichen Start in den August soll nun der Sommer zurückkehren. Sechs Menschen erzählen, worauf sie sich jetzt besonders freuen.

Luisa Härtel, 31, und Sabrina Löffler, 35, stecken derzeit in einer Klausuren-Phase, deshalb fanden sie das Wetter zuletzt gar nicht schlimm. „So konnte man sich besser motivieren, zu lernen“, sagt Luisa schmunzelnd. Für die kommenden Tage freuen sich die Freundinnen, den Prüfungsstress hinter sich zu lassen. Bei schönem Wetter verbringen sie gerne Zeit in ihrem Garten. Die Auszubildenden wollen dort die nächsten Tage zur Ruhe kommen.

Für Anton Kandler ist das Wetter nicht so wichtig. Foto: Charlotte Rühl

Für Anton Kandler, 56, ist das Wetter nicht so wichtig. Er hält sich generell am liebsten in der Natur auf. Das sei für ihn auch der Grund gewesen, raus aus der Stadt in die Nähe von Schwabmünchen zu ziehen. Auf das angekündigte sonnige Wetter freue er sich trotzdem sehr. Besonders auf seinen anstehenden Urlaub, den er in Innsbruck verbringen wird.

Martina Markert genießt in ganz Augsburg gerne Sommertage Foto: Charlotte Rühl

Ebenfalls Fernweh hat Martina Markert. Südtirol sei für die 45-jährige Augsburgerin ein absoluter Sehnsuchtsort. „Nur eine vierstündige Fahrt und man ist direkt in einer komplett anderen Welt“, begründet sie ihre Wahl. In Augsburg lasse es sich bei schönem Wetter aber auch gut aushalten, findet sie. Am liebsten ist sie dann am Kuhsee oder in der Augsburger Altstadt.

Rikki Riegel ist am liebsten von Wasser umgeben Foto: Charlotte Rühl

Rikki Riegel verbringt ihre Zeit bei gutem Wetter gerne am Wasser. „Schwimmen mag ich gar nicht so sehr, eher planschen“, sagt die 26-Jährige. Ihr Lieblingsort sei der Baggersee in Oberottmarshausen im südlichen Landkreis Augsbureg. Sie und ihr Partner Max Hander verbringen auch gerne Zeit an der Wertach oder dem Lech. Vor allem auf gemeinsame Grillabende mit Freunden fiebert der 32-Jährige schon hin. Ansonsten freut sich das Paar auf Ausflüge ins Allgäu oder den Bayrischen Wald.