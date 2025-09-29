Kiosk Sailer wechselt die Seiten am Augsburger Stadtmarkt

Der Laden am Eingangsbereich zum Augsburger Stadtmarkt ist nicht besonders groß. Etwas schräg davon versetzt sitzt Feinkost Kahn. Im kleinen Kiosk wurden Zeitschriften, Zigaretten, Süßigkeiten und Postkarten verkauft. Der Laden steht derzeit leer. Den Kiosk Sailer gibt es jedoch weiterhin am Markt. Er hat lediglich die Seiten gewechselt. Sailer hat sich vergrößert und sitzt nun am zweiten Eingang des Marktes in der Annastraße, direkt am Café Kaufmann.

Wo zuvor der Kiosk Sailer saß, kommt ein Stand vom Bauernmarkt rein. Foto: Michael Hörmann

Wechsel am Stadtmarkt in Augsburg: Kiosk Sailer und Happacher ziehen um

Auch für den Laden, in dem Kiosk Sailer zuvor saß, gibt es bereits eine Nachfolgeregelung. Marktamtsleiter Wolfgang Färber sagt: „Die Familie Happacher vom Bauernmarkt wird die freigewordenen Flächen als festen Verkaufsraum nutzen.“ Happacher war bislang mit dem Sortiment am Bauernmarkt in einer Hütte vertreten. Der Bauernmarkt wird umgebaut. Die Eröffnung des umgebauten Areals ist für Sommer 2027 vorgesehen.

Am Stadtmarkt ist einiges in Bewegung. Vor Kurzem hat das Hotel Maximilian‘s den Laden „The Winery“ eröffnet. Kiosk Sailer profitiert von einem Abschied. Färber informiert: „Aufgrund der altersbedingten Aufgabe von den Betreibern des Grünen Daumens sind die Verkaufsräume am anderen Eingang des Stadtmarktes von der Annastraße freigeworden.“ Die Betreiber des Zeitschriftenladens wollten sich vergrößern, „der Umzug bot sich daher an“.