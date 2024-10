Die Mischung macht´s beim TV Augsburg

Wirklich aussagekräftig kann eine Tabelle nach zwei Spieltagen kaum sein. Dennoch ist die psychologische Wirkung nicht zu unterschätzen, wenn eine Mannschaft mit zwei Erfolgen in die Saison startet. Selbst strotzt man vor Selbstvertrauen, während der Respekt des Gegners wächst. Für die Basketballerinnen des TV Augsburg bedeutet das, das sie dem Heimspiel gegen den ESV Staffelsee äußerst optimistisch entgegenblicken können (Sonntag, 17.30 Uhr). Nach den Siegen gegen TS Jahn München - obendrein ein 106:51 - und den FC Bayern München (70:66) zeigt sich Spielertrainerin Mirijam Unger wenig überraschend äußerst zufrieden. Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sie wurden übertroffen. „Dass wir so hoch in München gewinnen würden, kam dann doch überraschend.“

TVA-Nachwuchs gewöhnt sich an das Tempo in der Regionalliga

In der vergangenen Saison erreichten die Augsburgerinnen problemlos die Play-offs. Damals hatte Unger sich zurückhaltend gegeben, wollte die Play-downs und damit den Abstiegskampf vermeiden. Nach dem Aufwärtstrend der vergangenen Spielzeit und unter dem Eindruck der ersten beiden Spiele lässt die ehemalige Erstligaspielerin keinen Zweifel daran, wieder in den Play-offs zu spielen. Der Kader sei stärker geworden. „Wir sind breiter aufgestellt“, betont Unger.

Der TVA zählt im Schnitt zwar zu den ältesten Teams, doch gerade die Mischung scheint zu passen. Nicht mehr nur die Routiniers Carina Högg, Krisztina Mattis oder Unger drücken einer Partie den Stempel auf, zugleich haben Nachwuchsspielerinnen wie Vanessa Gaksch an Erfahrung gewonnen. Tempo, Taktik und Technik, die in der Regionalliga gefordert werden, sind sie zusehends gewohnt. Mit Nika Semykasheva bereichert eine hochtalentierte ukrainische Jugendnationalspielerin den Kader und Sophie Kleim, die schon in jungen Jahren Zweitliga-Erfahrung gesammelt hat, kann in jedem Spiel als treffsichere Dreier-Werferin den Unterschied ausmachen.

Männer des TV Augsburg haben schwieriges Auswärtsspiel

Während die Frauen bislang alle ihre Spiele gewonnen haben, mussten die Männer jüngst in ihrem Heimspiel einen Dämpfer hinnehmen. Nach Wochen und Monaten, die beinahe ausnahmslos von Erfolgen geprägt waren, kassierte die Mannschaft von Trainer Markus Mosig in der Erhard-Wunderlich-Halle eine empfindliche Niederlage gegen Treuchtlingen (65:73). Die Aussicht auf Punkte ist an diesem Spieltag in der Regionalliga nicht besser geworden. Auf seine Stammkräfte Tomic, Uhlich und Londene wird Mosig im schweren Auswärtsspiel beim Aufstiegsaspiranten Ansbach Piranhas (Samstag, 19.30 Uhr) wohl verzichten müssen.