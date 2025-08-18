Icon Menü
Der Weckruf aus Augsburg-Oberhausen muss die Stadtpolitik alarmieren

Kommentar

„Wer kümmert sich um uns?“ Weckruf aus Oberhausen verdeutlicht die dramatische Lage

Hannelore Köppl, überzeugte Oberhauserin, verlässt den Stadtteil. Der Helmut-Haller-Platz steht für verloren gegangenes Vertrauen in die Stadtpolitik. Ein Kommentar.
Michael Hörmann
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Der Helmut-Haller-Platz in Oberhausen ist Treffpunkt der Süchtigen.
    Der Helmut-Haller-Platz in Oberhausen ist Treffpunkt der Süchtigen. Foto: Anna Kondratenko (Archivbild)

    Es ist eine persönliche Entscheidung von Hannelore Köppl, ihren Wohnsitz in Oberhausen aufzugeben. Ihr Abschied kommt dennoch überraschend, weil sich die 69-Jährige über Jahre hinweg intensiv um den Stadtteil gekümmert hat. Aufhorchen lässt ein Grund für den Umzug: Hannelore Köppl sagt, Oberhausen sei aus ihrer Sicht überfremdet. Das Zusammenleben von Deutschen und Menschen mit Migrationshintergrund funktioniere nicht mehr so, wie sie es sich wünsche. Dies ist eine persönliche Wahrnehmung. Doch die Politik muss die Botschaft der langjährigen Arge-Vorsitzenden als Weckruf verstehen.

