„Wer kümmert sich um uns?“ Weckruf aus Oberhausen verdeutlicht die dramatische Lage

Es ist eine persönliche Entscheidung von Hannelore Köppl, ihren Wohnsitz in Oberhausen aufzugeben. Ihr Abschied kommt dennoch überraschend, weil sich die 69-Jährige über Jahre hinweg intensiv um den Stadtteil gekümmert hat. Aufhorchen lässt ein Grund für den Umzug: Hannelore Köppl sagt, Oberhausen sei aus ihrer Sicht überfremdet. Das Zusammenleben von Deutschen und Menschen mit Migrationshintergrund funktioniere nicht mehr so, wie sie es sich wünsche. Dies ist eine persönliche Wahrnehmung. Doch die Politik muss die Botschaft der langjährigen Arge-Vorsitzenden als Weckruf verstehen.

