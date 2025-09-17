Icon Menü
Deutsche Bahn streicht wohl Fernverkehrsverbindungen über Augsburg: Konsequenzen für Fahrgäste und Pendler

Augsburg

Sparzwänge im Fernverkehr: Streicht die Deutsche Bahn Verbindungen über Augsburg?

Die Deutsche Bahn plant offenbar Einschränkungen im Fernverkehr – wohl auch mit Konsequenzen für Augsburg. Welche Fahrgäste und Verbindungen betroffen sein könnten.
Von Max Kramer
|
    • |
    • |
    • |
    Der Hauptbahnhof verbindet Augsburg mit ganz Europa. Bald könnten jedoch Fernverkehrsverbindungen wegfallen, die Deutsche Bahn plant offenbar Einschränkungen.
    Der Hauptbahnhof verbindet Augsburg mit ganz Europa. Bald könnten jedoch Fernverkehrsverbindungen wegfallen, die Deutsche Bahn plant offenbar Einschränkungen. Foto: Ulrich Wagner

    Die Deutsche Bahn (DB) steckt tief in den roten Zahlen. Dazu trägt auch das Geschäft im Fernverkehr bei, die Gründe dafür sind vielfältig. Investitionen in die marode Infrastruktur gehen in die Milliarden; gerade auf kürzeren Strecken nutzen viele Fahrgäste ausschließlich das Deutschlandticket für den Nahverkehr, auch wenn dies eine etwas längere Fahrt bedeutet. Auch die Trassenpreise, also eine Art „Nutzungsgebühr“ für die Schiene, steigen deutlich. Als Konsequenz dürften die Ticketpreise im Fernverkehr steigen – und einem Bericht des Tagesspiegel zufolge sogar ganze Verbindungen gestrichen werden. Mit Konsequenzen für Augsburg.

    Peter Pfleiderer

    Diese Überschrift, wenn es nur um einen touristischen Einzelzug geht? Das wirkt auf mich nicht seriös...

