Sparzwänge im Fernverkehr: Streicht die Deutsche Bahn Verbindungen über Augsburg?

Die Deutsche Bahn (DB) steckt tief in den roten Zahlen. Dazu trägt auch das Geschäft im Fernverkehr bei, die Gründe dafür sind vielfältig. Investitionen in die marode Infrastruktur gehen in die Milliarden; gerade auf kürzeren Strecken nutzen viele Fahrgäste ausschließlich das Deutschlandticket für den Nahverkehr, auch wenn dies eine etwas längere Fahrt bedeutet. Auch die Trassenpreise, also eine Art „Nutzungsgebühr“ für die Schiene, steigen deutlich. Als Konsequenz dürften die Ticketpreise im Fernverkehr steigen – und einem Bericht des Tagesspiegel zufolge sogar ganze Verbindungen gestrichen werden. Mit Konsequenzen für Augsburg.
Augsburg
Diese Überschrift, wenn es nur um einen touristischen Einzelzug geht? Das wirkt auf mich nicht seriös...
