Ansturm auf den deutschen Pass: Augsburg registriert deutlich mehr Einbürgerungsanträge

Ende Juni trat das reformierte Staatsangehörigkeitsgesetz in Kraft. Viele Prozesse werden dadurch vereinfacht: Eingewanderte Menschen müssen unter anderem ihren bisherigen Pass bei der Einbürgerung nicht mehr abgeben, die Einbürgerung soll beschleunigt und besondere Integrationsleistungen sollen belohnt werden. Deutschlandweit wird deshalb seit wenigen Wochen ein Ansturm auf den deutschen Pass verzeichnet - auch in Augsburg. Mariana Villaça hat bereits seit einem Jahr zwei Pässe. Die Augsburgerin ist in Brasilien geboren und seit über zehn Jahren in Deutschland. Ihr war der Erhalt des deutschen Ausweises ein großes Anliegen: „Ich fühle mich sehr deutsch.“

